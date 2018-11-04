癡男垂降女消防員寢室 SPY失敗

2018年11月04日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

柯男（下，翻攝自臉書）從天花板垂降進入翁女的寢室（上，王揚傑翻攝），發出異聲被翁女室友發現。

戀上女消防員，竟模仿「不可能的任務」！27歲柯姓男子愛慕25歲翁姓女消防員，卻遭翁女封鎖臉書。他異想天開潛入翁女服務的板橋民生消防分隊，在天花板夾層間爬行，再以繩索垂降到翁女寢室偷拍，還盜拷翁女筆電內資料，形跡遭其他女隊員發現，大聲呼叫後，由男隊員追捕逮獲，送交警方偵辦。

警方調查，柯男上月17日、29日凌晨，兩度到消防分隊觀察地形，研究如何入侵翁女寢室，其中一次被察覺，但他狡猾逃脫。

本月1日上午11時許，柯男攜帶繩梯、繩索、手電筒等工具，先闖入消防分隊隔壁的里民活動中心二樓，攀爬進天花板夾層，再從天花板間爬到女隊員寢室內的浴室上方，將繩梯、繩索綁在鋼架上，垂降進入。

柯男先用手機偷拍浴室、寢室環境，私自開啟翁女筆電，以隨身碟竊取翁女存在電腦內的影像等資料。寢室當時有楊姓女隊員在休息，聽見浴室有聲響，本以為同事回來，但許久不見同事出現，遂起身察看，赫見陌生男子在桌前操作翁女筆電，立刻厲聲詢問，並打電話通報值班台，柯男急忙伸手按掉電話，往寢室後方樓梯逃逸。

楊女大喊「有小偷！」值班男隊員循聲即見柯男奔跑下樓，立刻從後追趕，追捕約200公尺便將柯男制伏。

警方獲報到場，帶回柯男偵訊，他供稱與翁女是朋友，但最近翁女的臉書封鎖他，才起意竊取翁女電腦資料，想了解翁女最近的生活狀況。翁女則向警方說，她雖認識柯男，但並不熟。

警方從柯男手機內查獲翁女寢室、浴室照片，並從隨身碟內發現盜自翁女筆電的資料，訊後依妨害秘密、妨害自由及妨害電腦使用等罪嫌將柯男移送偵辦。

(中國時報)