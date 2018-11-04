癡男垂降女消防員寢室 SPY失敗

翁姓女消防員筆電資料被柯男盜拷。（翻攝自臉書）

友善列印
中國時報
／新北報導
柯男（下，翻攝自臉書）從天花板垂降進入翁女的寢室（上，王揚傑翻攝），發出異聲被翁女室友發現。

戀上女消防員，竟模仿「不可能的任務」！27歲柯姓男子愛慕25歲翁姓女消防員，卻遭翁女封鎖臉書。他異想天開潛入翁女服務的板橋民生消防分隊，在天花板夾層間爬行，再以繩索垂降到翁女寢室偷拍，還盜拷翁女筆電內資料，形跡遭其他女隊員發現，大聲呼叫後，由男隊員追捕逮獲，送交警方偵辦。

警方調查，柯男上月17日、29日凌晨，兩度到消防分隊觀察地形，研究如何入侵翁女寢室，其中一次被察覺，但他狡猾逃脫。

本月1日上午11時許，柯男攜帶繩梯、繩索、手電筒等工具，先闖入消防分隊隔壁的里民活動中心二樓，攀爬進天花板夾層，再從天花板間爬到女隊員寢室內的浴室上方，將繩梯、繩索綁在鋼架上，垂降進入。

柯男先用手機偷拍浴室、寢室環境，私自開啟翁女筆電，以隨身碟竊取翁女存在電腦內的影像等資料。寢室當時有楊姓女隊員在休息，聽見浴室有聲響，本以為同事回來，但許久不見同事出現，遂起身察看，赫見陌生男子在桌前操作翁女筆電，立刻厲聲詢問，並打電話通報值班台，柯男急忙伸手按掉電話，往寢室後方樓梯逃逸。

楊女大喊「有小偷！」值班男隊員循聲即見柯男奔跑下樓，立刻從後追趕，追捕約200公尺便將柯男制伏。

警方獲報到場，帶回柯男偵訊，他供稱與翁女是朋友，但最近翁女的臉書封鎖他，才起意竊取翁女電腦資料，想了解翁女最近的生活狀況。翁女則向警方說，她雖認識柯男，但並不熟。

警方從柯男手機內查獲翁女寢室、浴室照片，並從隨身碟內發現盜自翁女筆電的資料，訊後依妨害秘密、妨害自由及妨害電腦使用等罪嫌將柯男移送偵辦。

(中國時報)

電子巡簽防懶 員警被迫站壁 反洗錢 聯名帳戶將加收管理費

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。