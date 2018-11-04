反洗錢 聯名帳戶將加收管理費

2018年11月04日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

APG（亞太防制洗錢組織）明（5）日將對台灣進行第三輪相互評鑑，各銀行調整作業卻對市井小民造成影響。民眾抱怨，現在開戶耗時越來越久，在外銀開戶甚至可能超過一周；也有國銀以反洗錢為由，對聯名帳戶加收管理費，一年就要多付2000元，讓人不平。

隨著APG評鑑倒數計時，各主管機關趕在本月5到16日評鑑期間，要讓台灣的反洗錢法規通通「到位」。立法院搶在上周三讀通過《洗錢防制法》修正案，金管會上周也預告俗稱「反洗錢辦法」的《金融機構防制洗錢辦法》修正草案，未來非該銀行客戶的「過路客」到銀行，進行任何現價50萬元以上的現金、有價證券、支票、黃金等交易，都要做客戶身分確認，一般民眾也適用。

早從上半年開始，國銀就因準備洗防評鑑，開戶程序變得越加繁瑣且耗時；有民眾抱怨，在規定更嚴謹的外銀開戶，可能要等上7天才能完成。更有國銀無預警發出公告，明年起餘額未滿50萬元的聯名帳戶要收管理費，季繳500，一年就多負擔2000元。

一名大學教職員相當不平，他說，聯名帳戶是兄弟姊妹共同開戶孝親，有固定交易，且都是小額、境內，竟被銀行以「反洗錢」為由「巧立名目」加收。該國銀告訴他，收管理費是因為洗錢防制成本增加，是「依法令規定」。

銀行的通知上指出，自2019年1月2日起將對聯名帳戶收帳戶管理費，若聯名帳戶存款季平均餘額未達50萬，就將按季在每年1、4、7、10月收取帳戶管理費500元，從聯名帳戶扣到餘額歸零為止；若不想付管理費，可選擇銷戶。

金管會銀行局了解後說，因為一個聯名帳戶就要確認多名客戶身分，洗錢防制作業成本較高，但官員也坦言，這部分「適切性確實有待了解」。

(中國時報)