藍潔瑛自宅暴斃 飽嘗苦痛 來世不要做人

2018年11月04日 01:31 中國時報 潘鈺楨 報導

藍潔瑛出道時外型美豔，有「靚絕五台山」封號。

藍潔瑛晚年蓬頭灰髮，坐在路邊潦倒吸菸。

55歲香港女星藍潔瑛，3日凌晨5點驚傳在赤柱馬坑邨家中暴斃。當時藍潔瑛的女性友人到府探訪，發現住所傳出異味及電視機聲音，但卻無人應門，通知警方與救護人員到場後，破門看見藍潔瑛倒臥地上已經死亡，死因尚待驗屍結果出爐，但暫時排除他殺可能。

藍潔瑛的美貌曾獲「靚絕五台山」封號，意指在當時香港5個電視台和廣播電台之中，她是最美的一位。她在1990年代迅速成為港台家喻戶曉的女星，但短短幾年內就以幾乎同樣快的速度墜入人生谷底，就此一蹶不振。生前她受訪曾說，在電視圈多年，迷失了自己，沒拍戲時不知道自己到底是誰，「如果我沒進娛樂圈，相信我的生活會更幸福、開心。」

男友跳樓閨蜜奪愛

其實藍潔瑛的影迷會早在凌晨3點就於微博公布：「永失我愛。」凌晨5點又在微博發文：「不是據傳，是事實，走得很安詳，警方暫時還沒聯繫上她家姐，希望能夠好好的辦理身後事。」藍潔瑛位於5樓的住處，目前已用鐵鍊鎖上並貼上封條；住在斜對面的鄰居透露，平常看她都沒有異狀，很有禮貌，「人很好的，但沒有和她聊過天，也沒看過她買飯。」

藍潔瑛一生為情所困，盛傳梁朝偉曾苦苦追求，周星馳也為她被當時女友朱茵「抓姦在床」，但她個性高冷，拒絕了兩人；她也曾與當時和周慧敏交往的倪震傳出偷同居的緋聞。她的愛情總在踏上紅地毯前分崩離析，與香港4大富豪之一的鄭裕彤之子鄭家成一度論及婚嫁卻遭移情別戀，另一位加拿大籍男友也在論及婚嫁後拋下她回國；期間她還歷經2任男友跳樓、開瓦斯自殺，加上閨蜜奪愛，都令她大受打擊。

車禍後精神出問題

感情不順讓她的精神狀態更加異常，1998年9月她在香港發生車禍造成腦震盪，此後傳出她用藥過量產生幻覺，住進精神病院。2000年她大鬧溫哥華機場，遭警方拘禁在精神病院10多天；期間她還有過報警鬧自殺，穿浴袍遊蕩街頭，不變的是經常嚷嚷有「魔鬼入侵」、「看見骯髒東西」，與蔡楓華、陳寶蓮、洪朝豐被稱為「四大癲王」。

申請破產沒見家人

2004年她再為情所困企圖自殺，之後藍潔瑛就放棄了愛情，直指愛情對她來說是奢侈品，消極地說：「唯一的心願是死得好好，下世不要再做人，因為做人精神和肉體都好痛苦。」她晚年處境相當淒涼，陳屍住所是政府興建給中下層居住的公屋；2005年申請破產後，她僅靠香港政府每月約1.5萬台幣的救濟金生活；2015年受訪時坦言已多年沒見過家人。今年1月藍潔瑛自爆多年前曾被2位「影壇大哥」性侵，外界影射是曾志偉，曾志偉還為此開記者會嚴正駁斥。

去年藍潔瑛被拍到滿頭白髮、眼神空洞，倒坐路邊吸菸，從靚絕五台山的絕色美女，落魄成精神失常的灰髮婦人，或許心中只盼若有來世，做個普通人便好。

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吸菸有害健康

(中國時報)