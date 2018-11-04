周遊憶藍潔瑛：這輩子最怕她

2018年11月04日 01:31 中國時報 洪秀瑛 報導

楊凱琪（左起）、狄鶯、姚煒、藍潔瑛、唐新當年合拍《半生緣一世情》。（資料照片）

狄鶯26年前與藍潔瑛合作演出戲劇《半生緣一世情》，狄鶯曾在節目上自爆，有次她梳妝完準備要拍對手戲，卻發現藍潔瑛還在酒店睡覺，等了半天才姍姍來遲，隔天又發生同樣狀況，她氣得跑到酒店，等藍潔瑛一出電梯就衝上前踢她肚子。當初《半生緣一世情》是周遊和李朝永共同製作，周遊昨得知藍潔瑛死訊，感慨說：「這輩子拍戲最怕的演員，她是第1名。」

李朝永說，當時拍戲流行找香港藝人，藍潔瑛外型好又會演戲，因此砸錢邀她合作，安排她和狄鶯在戲裡飾演大小老婆，沒想到藍難搞又不合群。藍潔瑛除了不跟劇組住同一間飯店，還有次戲拍到一半，周遊已在台灣匯入片酬，藍卻說沒收到而在片場拒拍，周遊當時把匯款單據傳真給藍，藍卻質疑匯款單據造假，「我們怎麼可能去賴這個錢」，劇組當天只好先拍其他演員的戲。

藍潔瑛個性強硬，狄鶯也是出名的火爆娘子，當年狄鶯在節目中講踹藍潔瑛的事件，事後曾表示「公道自在人心」，堅決不道歉。周遊昨說，狄鶯當時已忍讓藍很久，她印象中那天在大陸，劇組放假要讓大家去上海玩，狄鶯則買好機票要回台灣，演員們坐在保母車準備出發，藍卻不上車，說她還沒畫好妝，狄鶯才氣得把她從電梯口踢到大廳。狄鶯踹藍潔瑛時，男主角楊慶煌在現場還趕緊拉開狄鶯，擔心一發不可收拾。

(中國時報)