陶子選吉他手 「可以跟我上床」

2018年11月04日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

陶晶瑩（左）昨邀金曲歌后艾怡良擔任演唱會嘉賓。

陶晶瑩昨在演唱會上，拿著吉他自彈自唱，嗨翻全場。（盧禕祺攝）

陶晶瑩（陶子）出道28年首度開個唱，3日起一連2天在台北國際會議中心舉辦「陶晶瑩的1999年演唱會」，她的老公李李仁昨以「專屬吉他手」身分伴奏，合作演出〈如你一般的人〉，陶子說：「樂壇有很多人可以當我吉他手，但前提條件是可以跟我上床，所以整個樂壇只剩他。」

陶子在台上大讚李李仁：「他辛苦了，比我還辛苦，每天都練琴練到半夜。」李李仁則說：「我答應彈這首歌，主辦單位希望我們放生活照。但我們生活照不能看，醜的醜、怪的怪。」陶子打趣說：「你柯文哲喔！」笑翻全場。

昨她的女兒李陶陶、兒子李小龍及好友小孩上台獻花，她現場問兒子：「有沒有愛媽媽？媽媽今天有沒有不一樣？」兒子回答：「有吧，沒有。」讓陶子笑說：「好敷衍。」

艾怡良助陣合唱

在演唱〈青春〉前，陶子談到此曲的創作人是好友袁惟仁（小胖），忍不住擦拭眼角淚光：「我跟這個人認識是因為打麻將，我不知道他現在的狀況好不好，希望他一切都好。」昨陸元琪、女兒坐在台下頻拭淚，小胖的16歲兒子袁義昨則在演唱會擔任攝影師。

陶子昨穿一襲黑色西裝，拿著吉他自彈自唱〈愛缺〉、〈姊姊妹妹站起來〉揭開序幕，一連唱〈天空不要為我掉眼淚〉、〈我知道我不夠漂亮〉、〈那些日子〉等經典歌曲，還用清亮又溫柔的嗓音，詮釋已故好友張雨生的作品〈天天想你〉，讓歌迷大飽耳福。

她昨邀來金曲歌后艾怡良擔任嘉賓，2人首度同台合唱〈我們的總和〉。她的演藝圈好友林心如、梁靜茹、王心凌、賈靜雯、修杰楷、坤達、柯佳嬿、陳子鴻等人昨皆到場力挺，現場眾星雲集。

(中國時報)