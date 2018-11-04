林書煒太正 東歐運將告白

林書煒（中）參訪克羅埃西亞斯布利特市、被列為世界文化遺產的戴克里先皇宮遺跡。

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中國時報
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林書煒到訪《冰與火之歌：權力遊戲》取景地杜布威尼克古城，掌鏡者是對她大獻殷勤的計程車司機。

林書煒日前和姊妹淘到克羅埃西亞、匈牙利、奧地利展開13天東歐閨蜜之旅，途中美景令她讚歎不已；造訪影集《冰與火之歌：權力遊戲》的取景處杜布威尼克古城時，載她們的計程車司機年約40多歲，外表健壯，一見到她立刻和她的朋友說：「她（指林書煒）就是我夢中老婆的樣子！」

司機還主動替林書煒開車門、堅持牽她手下車，甚至自願幫忙當攝影師，她笑說回台後和老公蔡詩萍分享這場「豔遇」，蔡詩萍相當淡定地說：「克羅埃西亞的人也滿有眼光的。」

買太多老公傻眼

林書煒從7年前開始，老公和女兒都會讓她「休假」和好友們旅行放鬆。此次造訪匈牙利首都布達佩斯時，她也不忘朝聖電影《紅雀》取景地、有世界最美咖啡廳美譽的「紐約咖啡館」，為避開用餐人群，她和好友一大早6點多就開始梳化，還和該片女主角珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）一樣穿上紅色禮服，雖讓服務生傻眼，她們仍抓緊機會拍了不少美照。

她出國時帶了一大一小行李箱，回程時又買了一卡行李箱裝戰利品，蔡詩萍見狀驚問：「老婆妳到底買了多少東西？」她連忙解釋新的行李箱是為了裝紀念品，蔡詩萍則直呼：「還好我沒跟你們去。」

(中國時報)

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