劉寶傑掌《關鍵》每月帶財2000萬

2018年11月04日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

劉寶傑近來在東森談話性節目《關鍵時刻》密集討論「韓國瑜現象」，外傳遭電視台高層干預，限制在節目中不談政治議題，避免助韓國瑜選情增溫，消息一出引起軒然大波。他主持帶狀的《關鍵時刻》是東森招牌節目，每月在YouTube收看流量分潤，加上新聞台廣告收入約2000萬，是一般談話性節目的2倍，算是東森新聞台的金雞母，倘若真的不再主持，對東森勢必是一大損失。

東森高層近來認為《關鍵》狂打高雄議題，擔心被貼上「挺韓」標籤，甚至得罪執政黨，於是要劉寶傑「先消失」，東森對外說他請假1周，實際上可能休到選後，周一起由主播陳瑩代班。由於劉寶傑的合約明年1月到期，有了這次不愉快，雙方合作已有變數。處女座的劉寶傑，個性低調保守，平時幾乎不和媒體打交道，辭退新聞受外界關注，他始料未及，昨僅對身邊朋友透露自己一切沒事，本周將帶家人到東部散心。

脊椎長瘤抱病主持

知情人士指出，這次事件只是導火線，這1個多月來已有蛛絲馬跡，本來劉寶傑對節目有自主性，但近來高層頻頻「關切」，劉怒辭是「冰凍三尺，非一日之寒」。這節目無所不談，所以培養出一群跨越藍綠、沒有顏色的觀眾，也有一群年輕族群及中間選民，影響力非常大，但東森易主之後，知情人士說：「高層要他拚收視，卻又要限制他禁談某些議題和對象。」

劉寶傑身邊朋友透露，劉長年抱病主持，多年前脊椎長瘤，曾冒險開刀，當時還被告知，若沒開好恐有癱瘓之虞，所幸度過難關。後來靠著練氣功等方式復健，因此每天早上9點進東森開會，確定完題目就到健身房運動，下午再回東森主持。

(中國時報)