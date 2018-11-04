上街不變裝 高橋一生歡迎搭訕

高橋一生新劇分享會上大啖台灣美食。

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中國時報
報導溫博鈞
高橋一生下月過38歲生日，他說：「為過去未來多慮只是浪費當下，此刻我感到非常充實。」（盧禕祺攝）

日籍演員高橋一生為了「WAKUWAKU JAPAN」綜合娛樂日本台二周年慶來台，3日在新劇《我們的奇蹟》分享會上秀台語「吃飽沒」，並大讚滷肉飯。新劇以「奇蹟」為題，他說：「能來台和大家見面，大家對我都非常熱情、直接，對我來說就是個奇蹟。」

高橋一生曾演出《民眾之敵》、《四重奏》等多部人氣日劇，在今上半年「藝人廣告排行榜」男藝人榜中第一，人氣暴增。問暴紅前後差異？他說：「沒變，就算別人覺得我變了，就讓他那麼想吧，多說反增誤解。」私下他未曾來台，這回一直待在飯店裡，「晚點我外出時就能看到台灣的樣子，這讓我非常WAKUWAKU（心動期待）。」

今天返回日本

他自爆不管再忙都會健身、正在矯正牙齒，「矯正後真的對咬字有幫助啊」。不少明星外出會變裝不表露身分，他笑說：「那種事我膩了，放棄了！」他覺得自然面對人群，反能看到各種反應，「對我是工作成果」。他說台灣觀眾若在街上看到他，「別只露出『啊！』歡迎打個招呼！」

《我》劇已於10月21日首播，飾演不受世俗教條所限的大學講師，他說：「我體悟到，不管是人還是動物，多樣性是很重要的，追求統一性本就不是世界真理。希望藉此劇的溫馨幽默讓大家知道『人都一定有優點，而讓世界更美好』。」他預定今（4日）返回日本。

(中國時報)

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