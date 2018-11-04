入住澎湖福朋喜來登 每人1111元

日落時分，酒店泳池在鵝黃色燈光映照下展現另類風情。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

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中國時報
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「豪華雙床客房」室內寬敞舒適，提供旅人絕佳入住體驗。（澎湖福朋喜來登酒店提供）
宜客樂自助百匯餐廳以「秋藏冬補」為主題，推出多項進補料理滿足饕客味蕾。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

網購年度盛事「雙11」即將登場，「澎湖福朋喜來登酒店」回饋消費者，祭出餐飲、住房2大好康優惠，帶領旅客享受澎湖之美，渡過完美假期。

國際五星級酒店澎湖福朋喜來登致力於提供旅客絕佳服務體驗，推出「雙11全球狂歡節 福朋也瘋狂！1111元限時搶購」活動，11月10日至12日限期開跑。好康一：「宜客樂自助百匯餐廳」2人同行用餐價1111元（未含原價10％服務費，需提前訂位）；好康二：2天1夜2人成行入住豪華雙床客房，每人每晚售價1111元（雙人原價1萬1300元），房價最低下殺約1.9折。

自助吧推養生美饌

澎湖福朋喜來登酒店坐擁便利交通，鄰近馬公第三漁港，距馬公機場僅15分鐘車程，成為旅客玩樂澎湖住宿首選。館內「宜客樂海港百匯自助餐廳」以無國界料理著稱，由近40年料理經驗的葉尚廣總主廚領軍，製作特色美食引領食尚風潮，餐檯分為「當令海鮮區」、「日式手作區」、「鮮煮料理區」、「異國熱食區」及「甜點特區」等，搭配新鮮水果與多款飲品，讓饕客大快朵頤。

時序入秋，酒店以「秋藏冬補」為主題，以各式養生美饌為消費者驅除寒氣，包括十全大補雞湯、人蔘豬心湯、薑母鴨及羊肉爐等，盡情享用滋補養身佳餚。

SPA芳療身心靈放鬆

「澎湖」自然景觀豐富，絕美海灘更是聞名中外，不僅曾被《寂寞星球》（Lonely Planet）評選為全球10大祕密島嶼，2012年再榮獲「世界最美麗海灣協會」名列「世界最美麗海灣」之一。三五好友玩轉澎湖，白天優游風櫃洞、隘門沙灘、望安漁港等知名景點，沐浴溫暖陽光，緊接著入住「澎湖福朋喜來登酒店」，享受港景無邊際戶外泳池、時尚微浮酒吧、中西式餐廳、SPA芳療、兒童遊戲區及健身房等設施，晚餐大啖各式珍饈美饌，夜宿酒店舒適客房，讓身心靈都放鬆，雙11周末不妨來澎湖走一趟，享受不一樣的冬季旅程。

澎湖福朋喜來登酒店

官網／www.fourpoints-penghu.com

地址／澎湖縣馬公市新店路197號

電話／+886-6-926-6288

(中國時報)

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