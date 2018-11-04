《草間∞彌生》記錄當代藝術大師

2018年11月04日 01:31 中國時報 李承陽 報導

今年89歲的草間彌生，依舊燃燒生命創作。（佳映娛樂提供）

「我把生命的能量，轉換成宇宙的圓點。」日本著名當代藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）今年已89歲，她9歲時就有幻視幻聽的精神疾病症狀，甚至一度跳樓自殺，1977年便自願住進精神療養院，這位個頭嬌小的日本奶奶，一生埋頭畫圓點，引領國際藝術潮流數10年，甚至成為全球藝術作品拍賣價格最高的在世女藝術家。

即將上映的草間彌生紀錄電影《草間∞彌生》（Kusama：Infinity），走訪草間彌生的摯友、收藏家、策展人、藝術史學家，集結她橫跨半世紀的各式代表作，不但能一窺她年少時的珍貴畫稿，更見證她逃離日本勇闖紐約藝壇的大膽創舉，當年她以裸身藝術批判越戰和僵化藝術體制、在紐約主持第一場同志婚禮，更克服各種現實打擊，留下令人驚歎的作品。

展覽吸引500萬觀眾

草間彌生的展覽吸引超過500萬名觀眾，沒有任何在世藝術家能與之並列，她的作品在2015年亞洲巡迴展覽時，來到台灣展出，引發狂熱風潮，吸引參展人次在高雄突破10萬、在台中突破20萬，而她去年的世界巡迴作品展，成為2017年全球參觀人次最多的藝術展覽。

自稱精神病藝術家

在眾多星光環繞的頭銜中，草間彌生僅稱自己是「精神病藝術家」，她燃燒生命創作，曾自述：「我願創作到斷氣前一刻，不斷震撼人們的心靈。」「若不是為了藝術，我應該早就自殺了。」

(中國時報)