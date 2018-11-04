《草間∞彌生》記錄當代藝術大師

草間彌生被選為「21世紀十大前衛藝術家」。（佳映娛樂提供）

友善列印
中國時報
報導
今年89歲的草間彌生，依舊燃燒生命創作。（佳映娛樂提供）

「我把生命的能量，轉換成宇宙的圓點。」日本著名當代藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）今年已89歲，她9歲時就有幻視幻聽的精神疾病症狀，甚至一度跳樓自殺，1977年便自願住進精神療養院，這位個頭嬌小的日本奶奶，一生埋頭畫圓點，引領國際藝術潮流數10年，甚至成為全球藝術作品拍賣價格最高的在世女藝術家。

即將上映的草間彌生紀錄電影《草間∞彌生》（Kusama：Infinity），走訪草間彌生的摯友、收藏家、策展人、藝術史學家，集結她橫跨半世紀的各式代表作，不但能一窺她年少時的珍貴畫稿，更見證她逃離日本勇闖紐約藝壇的大膽創舉，當年她以裸身藝術批判越戰和僵化藝術體制、在紐約主持第一場同志婚禮，更克服各種現實打擊，留下令人驚歎的作品。

展覽吸引500萬觀眾

草間彌生的展覽吸引超過500萬名觀眾，沒有任何在世藝術家能與之並列，她的作品在2015年亞洲巡迴展覽時，來到台灣展出，引發狂熱風潮，吸引參展人次在高雄突破10萬、在台中突破20萬，而她去年的世界巡迴作品展，成為2017年全球參觀人次最多的藝術展覽。

自稱精神病藝術家

在眾多星光環繞的頭銜中，草間彌生僅稱自己是「精神病藝術家」，她燃燒生命創作，曾自述：「我願創作到斷氣前一刻，不斷震撼人們的心靈。」「若不是為了藝術，我應該早就自殺了。」

(中國時報)

入住澎湖福朋喜來登 每人1111元 珍稀西洋參 甘涼不燥養生首選

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。