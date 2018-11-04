珍稀西洋參 甘涼不燥養生首選

2018年11月04日 01:31 中國時報 何書青 （加拿大傳真） 報導（加拿大傳真）

西洋參在收成之後的後續剪枝、篩選、清理等工序，仍須仰賴人手。（何書青攝）

何書青

西洋參可依適合的食材屬性善用在料理中，圖為牛排佐南瓜、洋芋泥玉米等，並加上西洋參讓滋味更豐富。（何書青攝）

西洋參切片也可巧妙搭配在蛋糕或甜點上解膩。（何書青攝）

「大山行」是首家台灣人在加拿大安大略省創立的西洋參品牌，開發出琳瑯滿目的西洋參產品。（何書青攝）

安大略西洋參種植者協會主席Remi Van De Slyke多年致力於研究西洋參的產銷與推廣。（何書青攝）

加拿大的安大略省的西洋參產量位居全球之冠，而現代人注重養生，在飲食運用上越來越受注意。（OGGA提供）

人參自古被認為是能延年益壽的名貴珍品，有「百草之王」之稱。除了華人熟知的亞洲人參，另一大品種是北美的「西洋參」，雖發跡得較晚，但近年北美各產區積極推廣，加上健康飲食成趨勢，讓更多民眾開始認識西洋參具備的不同效用。其中，加拿大安大略省位居全球西洋參產量之冠，其肥沃土壤、純淨水源種植出的西洋參特別受推崇。

人參因生長地區差異而功效有所不同，依產地大致可分為亞洲參與西洋參。一般所稱的「人參」，通常是亞洲產出的品種，像是韓國的高麗參、中國的長白山人參或吉林人參，屬性偏燥熱、補性強，虛寒體質的人才適合食用。

中醫裡有補氣功效的藥材大多屬性偏溫熱，西洋參的獨特之處就在它是罕見可補氣卻甘涼不燥的藥材。清代名醫張錫純曾在《醫學衷中參西錄》寫道：「西洋參性涼而補，凡欲用人參而不受人參之溫補者，皆可以此代之。」意指若體質不適合用人參溫補，可用西洋參替代。

西洋參可說是得來不易的嬌貴藥材，不僅需至少3至4年生長，也得隨時保持陰冷、不可太潮溼，需要日日悉心照顧，尤其近年受全球暖化、極端氣候影響，要維持呵護長達4年更是不易；收成之後又是另一番工夫，西洋參的採收現雖已機械化，但後續剪枝、篩選、清理等眾多工序仍須仰賴人手，相當費工。

安大略省產量之冠

由於西洋參成長時會大量吸取土壤中的養分，因此它還有一個驚人的種植限制，長年鑽研西洋參的安大略西洋參種植者協會（OGGA）主席Remi Van De Slyke說：「當一塊農地種植、收成過一次西洋參後，這塊土地或許可用來種其他蔬果，但卻再也無法栽種出西洋參。」不斷另尋下一處適合栽種西洋參的土地成為他們的使命，也使西洋參格外珍稀。

即使所需的栽種環境條件嚴苛，西洋參在加拿大安大略省卻生長得特別好。加國境內的農地以等級劃分，超過一半的第1等級優質農地都在安大略省，純淨的自然環境和適合生長的氣候，使該地不僅每年生產出超過600萬磅的西洋參、產量居世界之冠，栽種出的西洋參口感也更為甘甜。

大山行商品多樣化

參品在亞洲發展的歷史久遠，目前東方人服用西洋參的比例仍高於西方人，因此安大略省95％的西洋參均銷往亞洲。若想選購，首家台灣人於安大略省創立的西洋參品牌「大山行」，近40年來開發出琳瑯滿目的相關產品，從參片、參粉、方便沖泡的咖啡或茶飲包、冰蜂蜜、軟糖等製品，到美容面膜產品都有；不喜參味的人不妨選用膠囊，也可將參片或參粉加入甜品或菜色中，變化出各式養生料理。

正確服用西洋參有助健康，但無論是西洋參或是人參皆屬草藥，用量皆應適量，建議先與醫師商討，確認自己體質合適後再服用。此外，西洋參不可使用鐵器或火炒，也要避免與蘿蔔一起食用，容易腹瀉、體質寒涼的人也不宜；西洋參還有控制血糖的作用，糖尿病患者若服用需格外注意胰島素水平。

(中國時報)