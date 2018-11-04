創意x科技 AI作曲首獲獎

2018年11月04日 01:31 中國時報 陳大任 報導

微電影組佳作《我在那裡》飾演父子的王天明（左）、吳信弦以缺一不可的動人演技齊登「雙影帝」，也是最佳演員獎設立以來首例，影片連結：https://youtu.be/f2ELbBXRXmg。（擷取自YouTube）

翁愷均《未讀訊息》影片採倒敘手法，回溯以自殺結束生命的孩子躺在人行道仰望天空，回到門扉緊閉的房間，期待有人願意認真聆聽他想說的話，影片連結：https://youtu.be/9NpMq0QDfTA。（擷取自YouTube）

音樂組首次出現運用AI人工智慧，以華語歌曲市場流行的古風歌曲資料庫大數據為基礎，再由電腦產製出歌曲旋律及和絃，創作出《一刻相依》，最後得到佳作獎。（張鎧乙攝）

音樂劇微電影《我知道》故事主角是個追查案件遲無進展的偵探，導演李洹宇透過節奏明快的音樂和插入劇情的歌詞，帶領觀者進入緊湊推理過程，影片連結：https://youtu.be/Re-SxgwNsrs。（擷取自YouTube）

第12屆《myfone行動創作獎》得獎揭曉，今年以「跨」為競賽主軸，訴求「跨域‧跨界‧跨世代」精神，吸引超過3萬件作品投稿，微電影組首見音樂劇作品《我知道》奪得首獎並抱回百萬獎金。新科技應用更是今年特色，除了微電影組大量出現VR和環景技術拍攝作品，音樂組更首次運用AI人工智慧，由電腦創作歌曲《一刻相依》獲得佳作獎。

第12屆《myfone行動創作獎》總計收到來自海內外包括行動訊息、原創歌曲、原創貼圖、微電影4組共3萬1436件作品，今年多產創作人尤其令人驚艷，訊息組施建樺1人投稿1223件，參賽者年齡最長81歲、最小10歲參與原創貼圖組，還有全家大小一起投稿的「跨世代」創作家族，和探討同志議題的父子「跨世代」作品等，昨日頒獎典禮，一口氣頒出近百個獎項、超過400萬元獎金。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，今年出現許多令人驚艷的作品，更不乏眾多優秀的創作者勇於突破既有框架釋放出驚人的創作能量和創意，比方微電影組首次出現音樂劇類型作品，無論音樂、影像都展現過人水準；也有運用AI人工智慧、VR環景技術的作品，可見創作形式也正進行數位轉型。他期許創作者們勇敢擁抱數位浪潮，將跨界思考加入當代創作，以創意為科技注入溫度。

總獎金超過400萬元

台灣大扶植優秀人才向來不遺餘力，去年獲得微電影百萬首獎的《人生其實才開始》、擅長捕捉人物細膩情緒的導演林靜憶，透過媒合為一年一度即將展開的「微樂心溫度」禮物募集計畫拍攝個案影片，提供導演一展長才的最佳舞台。

整合平台增曝光率

今年典禮上也特別邀請自去年原創歌曲組脫穎而出、MV點擊數不到一周突破百萬，明年即將圓夢攻蛋的素人嘻哈表演團體「S.T.F抒天弗」現場演出。台灣大積極整合myVideo、myBook、MyMusic、M+ messenger等台灣大旗下商業平台曝光資源，讓好作品被更多人看見跟聽見。

(中國時報)