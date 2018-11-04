《大君主行動》JJ亞柏拉罕嚇影迷

製作團隊請來前美國海軍陸戰隊中士當顧問，每天24小時狠操5位演員。（UIP提供）

友善列印
中國時報
報導

由《星際爭霸戰》系列電影導演JJ亞柏拉罕（J.J.Abrams）監製的科幻戰爭片《大君主行動》，是《柯洛佛檔案》系列電影的第4部作品，JJ亞伯拉罕等不及想要嚇嚇觀眾，他說：「這是一部超好玩、超可怕、超詭異、超荒誕不經、超溫馨，而且也讓人看得超過癮的電影！」

JJ亞伯拉罕說：「我喜歡這個故事概念，它把典型的二次大戰戰爭片，和怪物結合在一起。」為讓演員能夠更傳神扮演片中受過嚴格訓練的戰鬥士兵，製作團隊請來前美國海軍陸戰隊中士方斯沃擔任顧問，每天24小時魔鬼訓練5位演員，他們不能使用手機、看電視，也沒有現代生活各種舒適的條件。不過正因如此，5位演員因同樣的疲憊和痛苦，建立起超緊密的關係。

演員接受魔鬼訓練

主演之一的賈方艾德坡（Jovan Adepo）說，魔鬼訓練營把他們這5位陌生人變成一個具有凝聚力的小隊，「方斯沃中士對於我們非常嚴格，我們都怕得要命。」在片中飾演菜鳥新兵雅各羅森菲德的多米尼克艾波懷特（Dominic Applewhite）覺得魔鬼訓練營既有挑戰性又讓他受益良多，「他們基本上把我們塞進一輛廂型車，然後把我們載到不知道什麼地方，我覺得超剉的，因為中士一直在針對我。」

納粹醫生活體實驗

劇情描述一群美國傘兵在諾曼第登陸當天，深入德軍陣營準備執行一項任務，途中經過一個小村莊，裡面村民大部分都得了奇怪的病，在美國傘兵的追查下，竟發現納粹的驚人祕密實驗室，一名納粹醫生拿人當活體實驗，生產出一群不死士兵，目的為了要在二戰中贏得最後勝利。電影11月9日在台上映。

(中國時報)

LUCKLIFE教大阪腔逗粉絲 賈方艾德坡咬牙熬過跳傘戲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。