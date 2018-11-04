來新北當不塑之客抽iPhone XR

2018年11月04日 01:32 中國時報 報導柯佩芳

來新北當不塑之客抽iPhone XR圖片提供新北市環保局

來新北當不塑之客抽iPhone XR圖片提供新北市環保局

新北市環保局首推「新北不塑之客友善店家」大募集活動，活動期間至不塑店家消費不論內用或外帶只要自備環保容器及餐具，並手持活動手拿牌拍照上傳到活動網站，即可參加抽獎活動，最大獎iPhone XR及iPad等著您唷！更好康的是，「新北i環保」FB粉絲團會持續推出不塑的抽獎活動，共有7-11便利超商電子禮券及華納威秀VIP電影套票等66項獎項，千載難逢的機會一定不要錯過囉！

環保局持續推動不塑作為，繼今年推出第二個「不塑友善夜市：樹林興仁花園夜市」及辦理市場及夜市限定版的不塑挑戰賽後，更從今年8月中旬開始強力招募「新北不塑之客友善店家」，只要符合「內用不提供任何材質一次性用品」、「歡迎消費者自備環保餐具或購物袋」、「商品外包裝無塑化或使用可重複利用之材質包裝」、「外送餐點採用環保餐具並回收清洗重複使用」、「外帶自備環保餐具或購物袋給予消費優惠」及「任何其他創新減塑作為（例如：推動不塑集點等）」中的任2項條件，即可以申請成為不塑店家，截至目前已募集321間店家加入，歡迎有志為不塑生活努力的店家，一起加入不塑店家的行列！

推好禮三重抽

環保局表示，不塑店家與不塑之客（不塑消費者）是相輔相成的，希望民眾能夠從像是飲食行為中真的落實不塑的行為，所以必讓消費端和販售端聯結起來，讓消費者能實際認識甚至走入支持不塑消費的店家。因此環保局在10月25日至12月5日期間推出「不塑有禮，好禮三重抽」活動，第一重「貼文按讚抽」及第二重「貼文分享抽」的抽獎活動，只要到「新北i環保」FB粉絲團針對指定貼文按讚或分享，就可以獲得抽獎機會，活動期間一共會抽獎3次，每次分別會抽出7-11便利超商100元電子禮券15名及華納威秀VIP電影套票7名。

Po照有機會獲iPad

第三重「拍照上傳抽」則是活動期間只要自備環保容器及餐具到「新北不塑之客友善店家」內用或外帶消費，完成手持不塑之客手拿牌拍照並上傳照片到本次活動網站，就有機會獲得iPhone XR或iPad大獎。希望大家一起用行動來支持不塑生活，讓吃能更環保，也讓健康更加分！

環保局說明，生活要做到減塑、不塑生活，並沒有想像中困難，鼓勵民眾就從自備環保餐具開始吧。一個簡單的選擇就能改變很多事情，譬如沙灘上的垃圾可能會因此減少一些，或者讓生態環境變得更加豐富，讓我們一起幫新北市成為循環永續的「不塑之客友善城市」。相關活動資訊請鎖定活動官網（網址：https://feversocial.com/ntpclowcarbon/6414）或「新北i環保」FB粉絲團。（新北市政府環保局廣告）

(中國時報)