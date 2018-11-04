淡水肥蟹宴秋季限定

魚藏肥蟹宴圖片提供新北農業局

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中國時報
報導湯瑞琪

每當東北季風吹拂，海水溫度下降的時候，就是台灣北部地區各種魚蝦蟹類肥美的時候，更是品嘗萬里蟹最佳的季節，為了讓民眾到淡水漁人碼頭也能品嘗到秋冬限定萬里蟹，淡水魚市2樓魚藏海鮮宴會廣場即日起推出「淡水肥蟹宴」，9888元／桌10人，讓民眾來淡水漁人碼頭也能嘗到當季最鮮美的海蟹料理，配合11月17日淡水區漁會特別推出「冬漁時節─螃蟹肥了」鮮魚鮮蟹推廣活動，當日用餐特享優惠價，即日起至11月15日網路預購即可享有每桌8888元優惠，歡迎來淡水漁人碼頭看海景、吃海鮮。

為了讓民眾能就近品嘗萬里蟹，淡水魚市2樓魚藏海鮮宴會廣場特別推出「冬季肥蟹宴」網路預購優惠活動，萬里蟹、透抽、午魚等當季海鮮等特色鮮味澎派上桌，即日起至11月15日（四）於活動網站上預購，優惠期間11月17日（六）午餐時段，即可享有每桌8888元特惠價（原價10800元起／桌），多道鮮蟹料理，精緻美味，歡迎訂購！

延續去年的文蛤苗放流活動，淡水區漁會今年也持續文蛤苗放流，期能提升淡水河兩岸文蛤產量，建立自然資源永續利用，傳遞愛漁護漁理念，為維護自然生態資源盡一分心力。

新北市政府農業局表示，漁人碼頭是觀光景點也是海港，傳統漁業仍持續保留，藉由文蛤苗放流建立復育自然資源觀念，民眾來觀光之餘，還能就近採買第一手的現流魚貨帶回家、品嘗甜美萬里蟹，滿足民眾及當地漁民的需求，歡迎大家來漁人碼頭享受悠閒自在的假期！詳情請至淡水區漁會FB網站查詢：https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/tsfish/?eid=ARDCsjFBX0NK8

AbCeJUqbylznpz91nAYPcrDgKhQfPdlLVyt4Z9JGpXjFrLuv

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淡水魚藏海鮮宴「冬日肥蟹宴」活動資訊

INDEX

魚藏海鮮宴會廣場訂餐專線：

（02）2805-9888

肥蟹宴訂購︰

11/17（六）→ https://www.bec

lass.com/id=223f01f5bce6e2da

bf1b中餐時段，限量十桌，8888

元（僅此一場）其他日期→https:/

/www.beclass.com/rid=223f026

5bd7d856ddd40中餐及晚餐時段

可供選擇，9888元

洽詢電話：

（02）2805-5000分機109

（新北市淡水區漁會 江小姐）

(中國時報)

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