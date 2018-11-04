日本大型賽事商機日 吸引百家廠商捧場

2018年11月04日 01:32 中國時報 報導黃詩芬

由國際貿易局主辦，外貿協會執行的「日本大型賽事商機日」1日在世貿一館舉行，邀請16家日本奧運相關商機買主來台採購，包括豐田集團旗下子公司NEXTY Electronics、日本汽車百貨第一品牌AUTOBACS SEVEN及日本三大零售商唐吉軻德子公司Justneo，吸引鴻海、義美、爭鮮、和順、圓剛、東肯等116家優質廠商報名參加，安排超過130場洽談場次，後續商機可期。

外貿協會祕書長葉明水於開幕致詞中表示，2020年東京奧運將邁入倒數籌備階段，今年7月分本會黃志芳董事長帶隊前往東京拜會東京奧運組委會遠藤利明代理會長，推廣台灣各類優質產品，為台日雙方合作搭橋。後續貿協隨即啟動日本東奧商機開發專案，洽邀16家大型日商來台採購，協助台灣業者進入東奧市場供應鏈。

日本知名理光集團買主表示對本次洽談非常滿意，其中倍勝光電的螢幕貼合技術具備豐富的實作經驗，並可提供一站式服務，完全符合該商需求，返國後將第一時間進行後續採購作業。

日本豐田集團旗下子公司NEXTY Electronics本次來台洽談5G產品，會中NEXTY Electronics表示對鴻海5G傳輸技術印象深刻，認為後續雙方有合作機會，期待後續雙方的進一步洽談，此外，Nexty在外貿協會的協助下，於隔日前往拜訪智邦科技子公司鈺登，進一步尋求台日合作機會。

本次洽談會不少廠商表示後續都有跟日商再約隔日訪廠洽談，包括尚祥國際的水鑽鋼筆獲得日本買主ABISTE青睞，將再約隔日詳談採購細節，日商YUEI也將於隔日拜訪維勳螺絲，就產品規格細節再討論。

(中國時報)