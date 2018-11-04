深耕有成台灣人壽獲4項玉山獎

2018年11月04日 01:32 中國時報 報導楊閔惠

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）榮獲第15屆國家品牌玉山獎，連續2年拿下「傑出企業類」全國首獎及「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎。台灣人壽總經理莊中慶更以專業傑出的領導能力榮獲「傑出企業領導人」，經營績效與實力深獲肯定。此外，台灣人壽更因長期致力推動企業社會責任、持續深耕銀髮高齡族群，獲新加坡知名媒體《亞洲保險論壇雜誌》（Asia Insurance Review）舉辦之「亞洲保險業獎」（Asia Insurance Industry Awards 2018）所頒「最佳企業社會責任獎」（Corporate Social Responsibility Award）榮譽獎項，是台灣唯一獲獎企業。

台灣人壽去（2017）年整體績效亮眼，擁有中信金控母公司資源支持，加上穩健的財務實力，成長快速，稅後獲利創歷史新高，達新台幣102億元，總資產亦突破新台幣1.5兆元，排名業界第5。新契約保費為新台幣1437億，為市場排名第4，總保費為新台幣2883億，市場排名第4，銀保、保經代、直效行銷通路皆名列市場前3。

台灣人壽總經理莊中慶表示，本屆玉山獎獲得「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」獎肯定，是台灣人壽持續品牌深耕台灣與商品創新有成；為鼓勵國人多運動，特別設計具健康外溢效果保單，領先業界推出健康增值型商品「台灣人壽步步盈重大疾病終身保險」，除具有健康管理外，也提供終身保險保障，透過保費折減，鼓勵被保險人養成運動習慣，降低罹病率。

另台灣人壽以台灣為名，從關心這片土地的高點，提出品牌理念，從社會趨勢思考品牌的切入點，以下一代的角度思考未來─全新品牌主張「為下一代著想未來」。

(中國時報)