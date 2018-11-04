噶瑪蘭釀造寶島味獲獎無數

2018年11月04日 01:32 中國時報 黃唯淯 報導

蒸餾出來的原酒溫度相當高，還需經過冷凝器降溫，才會成為清澈無比的New make（原酒）。圖片提供各品牌

《TIME》撰寫台灣威士忌噶瑪蘭的文章給予肯定，足見台灣釀酒工藝已經不下蘇格蘭與日本蒸餾所。（取材自《TIME》）

蘇格蘭傳統釀酒廠中都會展現的燒烤桶技術，但每位桶匠都有不同的祕訣與時間比例，如何拿捏，則是每個酒廠不外傳的祕密。圖片提供各品牌

因為一杯威士忌，也讓台灣讓人再度被看見。圖片提供各品牌

噶瑪蘭（Kavalan）之名相信不少人都曾耳聞，不管是地名（噶瑪蘭為宜蘭之舊名）還是酒廠名，打著台灣名號的噶瑪蘭，自2010年上市以來，現今已累積270面金牌。但在談獎牌之前，或許我們有必要深入了解酒廠背後的祕密。

自2002年酒廠開放民營化後，金車一直想嘗試酒類釀造產業，但當時外界並不看好台灣的釀酒事業體，主因在於台灣氣候炎熱，不像日本與蘇格蘭緯度高，橡木桶陳釀的威士忌會有較細緻優雅的口感。當時金車整個集團雖想挑戰威士忌產業，但因彼時大部分的調和威士忌有很大的調和比例來自於蘇格蘭，在台灣並沒有成功的蒸餾廠可供比對，於是團隊決定親自前往蘇格蘭和日本兩地，每間酒廠一間間拜訪並試飲酒款，透過最直接的口感反推自己所需要的酒質與酒體。

年產量達1000萬瓶

這招很是聰明，因為說實話，整個台灣的釀酒文化在當時並未成為一股顯學，在菸酒還是實施公賣制度時，許多人對釀酒的知識來自於口耳相傳，這點倒跟早期蘇格蘭的私人釀酒文化頗有雷同之處。因為沒有一個精準且深具數據化的過程，台灣加入WTO後，民營酒廠的崛起其實相當吃力。而金車集團除了帶領大匹人馬前往考究，更請來知名威士忌權威Dr. Jim Swan成為品牌的首席調酒顧問，同時與蘇格蘭酒廠簽下協定，將整組蒸餾器空運來台，準備開始自己的釀造事業。

噶瑪蘭酒廠自2002年著手規畫建置，但到2005年才開始施工，2006年3月才正式蒸餾出第一滴百分之百純台灣的威士忌。而發展至今，目前噶瑪蘭總共配有10組蒸餾器，年產量達1000萬瓶，其實台灣與蘇格蘭不管是氣候、水源還是溼度都有很大的差異，酒廠裡的釀酒師或調酒師也應該能猜到，即使釀造出來的酒體風味可能一開始不會差異太多，但入桶陳年後差異性就開始顯現了，但這也是台灣威士忌不同於蘇格蘭、日本威士忌的奧妙之處。

橡木桶風味浸酒體

雖說有著一樣的蒸餾器，但只要喝過噶瑪蘭的人一定都能發現風味的明顯差異，這就要從釀酒的流程開始說起。麥芽經過發酵與糖化後會開始產生酒精，進蒸餾器前的稱之為酒醪（Wash或Beer，是指糖化後的大麥加入酵母所釀造出的第一次麥汁，酒精度約8％），而這些液體進第一次蒸餾器（Wash Still）為的就是將發酵後麥汁裡的水與酒精分離；分離後得到第一段Low Wines，這時的酒精度約為20％上下，接著再進二次蒸餾器（Spirit Still），並取酒心的部分，這是因為頭和尾會因為氣味太強和氣味不足而被酒廠放棄，但通常是回填入Low Wines的部份做第二次蒸餾。

兩次的蒸餾過程中，噶瑪蘭蒸餾器的林恩臂都是微微向下，但兩次蒸餾的角度各有不同，為的就是讓蒸餾過程中的芳香物質能更大範圍的被蒐集進蒸餾出來的酒體中，這時蒸餾出來的原酒就是透明無色的威士忌原酒，一般來說酒精濃度約在70％上下。噶瑪蘭在將這批蒸餾酒填入橡木桶之前，還有一道非常重要的手續，那就是橡木桶的STR─刨桶燒烤工藝，透過桶匠對木桶的認知，將舊的表面刨除，並以烘烤與燒桶為木桶帶出更多與酒液進行味道交換的過程。

這個部分的重要程度不下於蒸餾器的設計所賦予酒體的型態，木桶為威士忌帶來更多更強烈的味道與特色，當酒液浸入橡木桶中的毛細孔，並與外界產生交換作用時，橡木桶的風味就深深烙印在酒體裡。

熟成速度快上3倍

但也因為台灣地處炎熱，裝在橡木桶裡的威士忌每年會因為這樣的交換作用損失約8％，雖然損失為蘇格蘭的4倍，但好處不是沒有，正因為氣候炎熱加上濕度足，威士忌在橡木桶中的熟成速度也為蘇格蘭的2至3倍，成為台灣威士忌的一項利多。

(中國時報)