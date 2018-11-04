TOYOTA CAMRY改款 駕駛更有感

（圖片提供和泰汽車）

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中國時報
報導郭隆富
（圖片提供和泰汽車）

TOYOTA總代理和泰汽車於本月1日正式發表日本原裝進口全新改款的CAMRY。CAMRY是全球最暢銷的中大型房車，全球累計銷售超過1900萬台，在台灣市場連續16年蟬聯中大型房車銷售冠軍。

此次，全新改款日本原裝進口CAMRY是原廠以TNGA-TOYOTA新世代造車工藝完美打造的車款，搭載新世代「高剛性底盤」與「後獨立雙A臂懸吊」；同時，全車系標配「Toyota Safety Sense」主動安全防護系統、「最高1500Mpa等級高強度鋼材車體」及「7SRS氣囊」。其中，HYBRID車型更導入新世代「Dynamic Force Engine Hybrid系統」，環保與性能兼具。

兼顧環保與性能

全新改款CAMRY以「前所未有的改變」為理念進行開發，希望從官能（Experience）、性能（Performance）及智能（Intelligence）三層面帶給消費者未曾體驗過的駕乘感受。車身尺寸部分，全新大改款CAMRY的車身尺碼較上世代有感提升，車身長度增加35mm更添氣派，軸距長度更拉長50mm，提供更寬敞舒適的乘坐空間，而620公升的行李箱空間則可讓車主輕鬆放入3個29吋及1個20吋行李箱。

車身加長更舒適

全新改款的CAMRY提供HYBRID以及汽油兩種動力選擇，在HYBRID車型更導入新世代「Dynamic Force Engine Hybrid系統」，以TOYOTA第四代HYBRID系統為基礎，加上一具熱效率達41％的2.5L Dynamic Force引擎，創造出能夠同時擁有絕佳油耗、靜謐舒適及動力性能的全新HYBRID駕馭感受。搭配E-CVT電子控制無段變速系統（附多重駕駛模式EV／ECO／SPORT／NORMAL mode），創造優異燃油經濟性與卓越動能表現！

日本原裝全新改款CAMRY，以TNGA-TOYOTA新世代造車工藝完美打造，即日起，將於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點正式展售。消費者可親臨TOYOTA全台展示據點，實際感受您從未體驗過的TOYOTA魅力。相關資訊可上TOYOTA網站：www.toyota.com.tw查詢。

(中國時報)

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