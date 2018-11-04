品醇2018薄酒萊與法國零時差

2018年11月04日 01:32 中國時報 報導王儒哲

（圖片提供橡木桶洋酒）

2018年薄酒萊新酒空降倒數中！開瓶日即將在11月15日全球準時同步登場，準備好一探2018年的「新」滋味了嗎？「橡木桶洋酒」為你帶來薄酒萊之王「Georges Duboeuf喬治杜柏夫」、「Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶」、「Leroy樂花園」，要你和法國無時差搶鮮品新酒。今年採收報告顯示，2018的薄酒萊是個完美早熟的年分，香氣及口感都很出色，預計會掀起搶購熱潮，要嘗鮮手腳千萬要快！

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橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，根據2018年釋出的採收報告，自一月開始薄酒萊的氣候溫暖宜人，恰好的降雨與日照，收成極佳，預計是個完美的年分。在採樣、試飲近兩千支新酒後，薄酒萊之王─喬治杜柏夫很自信地向我們表示：這是近十幾年來最佳的年分之一！如果你念念不忘2015的超級年分，那你更不能錯過平衡絕佳，完熟度及香氣極為迷人的2018。

橡木桶洋酒總經理袁德珮更補充，薄酒萊等級是影響品質的重要關鍵。目前市面上新酒多半為等級較為一般的「Beaujolais地區級」新酒，橡木桶洋酒則精選了3家酒莊，等級較高的「Beaujolais Villages村莊級」新酒，即使是喜歡層次細緻繁複的布根地酒迷也一定會喜歡。其中之首為「薄酒萊之王」喬治杜柏夫，不僅是薄酒萊地區最老牌的酒莊，更是將新酒文化推廣到全世界的核心人物！而布根地超過250年歷史的伯爵藍帶，則以最高規格的釀酒技術與平均50年以上的老藤釀造，其口感層次相當均衡廣受酒饕的青睞。布根地唯一的女性莊主、自然酒傳奇─樂花園，堅持以自然動力法種植葡萄，只釀造最優秀的年分，質量自然是不在話下。

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飲酒過量 有礙健康

(中國時報)