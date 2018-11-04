MONTAGUT替你搞定

（圖片提供夢特嬌）

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中國時報
報導魏嘉虹

早晚天氣多變化，正是入手防風保暖商品的好時機，MONTAGUT夢特嬌休閒男裝推出今年很夯的「運動機能外套」，立領領口，毛邊內裡，防風防潑水又兼具保暖的設計，為男士打造出遊的最佳選擇，定價5980元，特價1500元就可以帶回家；介於正式與休閒之間的Smart Casual風格，永遠是型男穿搭守則的核心精神，MONTAGUT「法式棉質POLO衫」，透過多層次穿法為男士創造出豐富穿搭面向，推出精選1680元／件，3000元／2件的超值優惠。

針對白領上班族，MONTAGUT「紳士襯衫」運用頂級的材質與精湛的工藝，勾勒出男士專業工作形象，有2000元／2件的獨家優惠，另外於襯衫專櫃消費滿5000元正品還可現抵500元；在日常實穿的基調下，配件單品也不容輕忽，MONTAGUT「紳士襪」有快速吸溼排汗等功能性，推出特價1000元／8雙活動。

2018秋冬新款「輕量鋁鎂框旅行箱」，以堪稱最耐操的PC＋ABS材質製作而成！另外備有靜音滾輪、輕巧的鋁鎂合金鋁框設計、TSA密碼海關雙扣鎖，以及收納隔板都一應俱全。共有霧面銀、玫瑰粉、酷炫迷彩、個性鈦金色四色，推出19吋、24吋、27吋三種尺寸，價格分別為9280元、1萬2580元、1萬3580元，也有8折優惠。更多的超值優惠，請洽全省夢特嬌百貨專櫃。服務專線：（02）2521-1991 www.montagut.com.tw

(中國時報)

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