三宅健太獻聲霸氣魔龍

2018年11月04日 01:32 中國時報 李承陽 報導

霹靂藝世界粉絲創作大賽

為激盪更多文化創意，打造令人為之驚豔的奇幻劇集，《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》首度與日本製作哥吉拉、摩斯拉等知名模型製作公司「DUMMY HEAD」的藤原カクセイ先生合作，特地委託他為本片打造重要角色「魔龍」的造型偶。

除此之外，為秉持追求完美的嚴謹精神，更邀請了善於使用特殊效果手法（特攝）拍片的日本導演石井良和，親自來到霹靂布袋戲拍攝片場，他曾任《哥斯拉最終戰爭》、《GANTZ》等電影特助，由他指導特攝魔龍的操演與拍攝，讓畫面更有味道。

霹靂藝世界徵稿

而幫魔龍配音的，是聲優職人三宅健太，他配音資歷將近20年，曾在《洛克人EXE》、《銀魂》等多部動畫中獻聲，目前在《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》的OP和進行中的劇集裡頭，都可見到魔龍的霸氣身影，喜愛特攝的戲迷們，不可錯過精彩萬分的劇情發展。

《中國時報》與霹靂布袋戲合作「霹靂藝世界」屆滿周年，周年活動粉絲創作投稿大賽現正徵稿中，粉絲們可為偶像創作新故事、新形象，桌布合成、插畫、四格漫畫等不同形式都歡迎投稿，獲勝作品將刊登於《中國時報》，還可以抽多項精美好禮。

(中國時報)