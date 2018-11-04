三宅健太獻聲霸氣魔龍

魔龍由日本特攝團隊打造，畫面相當震撼。

友善列印
中國時報
報導
霹靂藝世界粉絲創作大賽

為激盪更多文化創意，打造令人為之驚豔的奇幻劇集，《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》首度與日本製作哥吉拉、摩斯拉等知名模型製作公司「DUMMY HEAD」的藤原カクセイ先生合作，特地委託他為本片打造重要角色「魔龍」的造型偶。

除此之外，為秉持追求完美的嚴謹精神，更邀請了善於使用特殊效果手法（特攝）拍片的日本導演石井良和，親自來到霹靂布袋戲拍攝片場，他曾任《哥斯拉最終戰爭》、《GANTZ》等電影特助，由他指導特攝魔龍的操演與拍攝，讓畫面更有味道。

霹靂藝世界徵稿

而幫魔龍配音的，是聲優職人三宅健太，他配音資歷將近20年，曾在《洛克人EXE》、《銀魂》等多部動畫中獻聲，目前在《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》的OP和進行中的劇集裡頭，都可見到魔龍的霸氣身影，喜愛特攝的戲迷們，不可錯過精彩萬分的劇情發展。

《中國時報》與霹靂布袋戲合作「霹靂藝世界」屆滿周年，周年活動粉絲創作投稿大賽現正徵稿中，粉絲們可為偶像創作新故事、新形象，桌布合成、插畫、四格漫畫等不同形式都歡迎投稿，獲勝作品將刊登於《中國時報》，還可以抽多項精美好禮。

(中國時報)

MONTAGUT替你搞定 聖火凝師徒劍決 鬼沒裂君臣斷念

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。