蕭一凡 仿古而不泥古

2018年11月04日 01:32 中國時報 報導何志平

有文人畫家美譽的蕭一凡。（照片提供蕭一凡）

蕭一凡，《意寫王鐸》，2017年。（照片提供蕭一凡）

蕭一凡，《拳石圖》，2017年。（照片提供蕭一凡）

文人畫派，在現今畫壇中，幾希！秋意闌珊的午后，和著名的青壯派書畫家蕭一凡相約於中華古董藝術協會理事長陳良宗的「瑞峰」茶居，聽這位博士文人畫家娓娓道來多年藝術家生涯的理念與堅持。

初次觀看蕭一凡的字，很難不被其遊龍自在，瀟灑飄逸的筆法震撼，而他的山水畫更在大開大閤中呈現蔥鬱蒼茫的山水畫風格。蕭一凡說，他認為書法家在面對案頭上的白紙，是要心懷古人之思，視覺現象要和前人在一個時空位置。他說，古代書法家的周遭環境是蟲語鳥叫，往返於墨客騷人中；現代人的則是車水馬龍，穿梭於鋼筋水泥間，如何能傳遞出相映成趣的意境呢？以此為念後的他，在面對案頭宣紙時，常常覺得自己是《白鯨記》中和大白鯨以生命對峙的船長般，持續不懈地嘗試與古人進行交流、對話，繼而挑戰昨天的自己。

蕭一凡悠然的展開作品《山濤覓影圖》，只見遠近山峰高聳入雲，在主峰峭壁中瀑布如九天而下，四周不見山路，惟見白雲間、古松旁散落的小屋及野舍。不論是運用淡、濃墨反覆勾勒的岩山，或昂然矗立在岩石上的老松，都展現丘壑峻偉，沉沉豐蘊的文人山水畫風格。蕭一凡說，一開始是為了練習將書法技巧融入畫松樹，如樹幹是行書，枝葉似草書，根部若篆隸，沒想到畫著畫著就開始痴迷於岩石之間。

《山濤覓影圖》展風範

接著蕭一凡拿出《拳石圖》。他說，近年來的創作偏向石頭和樹，包括文人山水和石頭記，所謂「五日一石」指的就是畫岩石，這是非常耗工的。蕭一凡強調，他畫岩石的時候從不構圖，會先從小角落開始落筆畫石，隨著心境轉換畫面就慢慢地豁然開朗，整體佈局自然天成，白話說法就是「走著瞧」。目前蕭一凡的石頭記還有《拳石圖》、《拜石圖》及《天石圖》等八張，形神各異，相映成趣，他用萬年不變的石頭來反映時間無情的流逝，讓人興起獨愴然而涕下之情。

蕭一凡擁有博士學位，可謂學術兼備，創作更是海納百川，旁徵博引。37歲他舉辦第一場書法展「臨近覺斯門牆」，應該是他對個人藝術生涯階段性的告白。他在自序中談及：「在臨書的過程中，我是否只寫出了自己，以至於只能寫出我曾經寫過的東西？」他更提到「王鐸：書寫意志；巴特：現代意識。這兩翼同步增張，並持續規定出我日後行進的步階。」在在顯示，蕭一凡充份融合東西文化思想後，獨創屬於自己的「書法意志」與充滿原創性的作品。

臨王鐸字 開創風格

觀看蕭一凡的傳統書法，可以看到線條的力量與美麗。在《意寫王鐸》集聯中筆法飛騰跳躑，元氣充盈，就如同他曾說：「王鐸的字對我而言，初是『引人閱讀的文本』，而後變成『可書寫性的文本』，或許是我讀出了王鐸帖中開放性的詮釋。」所以，他在這幅臨王鐸帖時會以蠅頭小楷寫道：「讀帖研墨，數分鐘後即書。然，亦端嚴手筆，用志不分之作。知我者當識之。」由此可看出他對前人作品是仿古而不泥古，天生具備對理想追求的執拗與天真。

施伯松曾評論蕭一凡，其堅持的「書生意氣」，讓他把握住手上那枝筆及心中的理想職志。這種古籍上才看得到的精神力，保存了人類一種思想規則的精神，而書生看似文弱，但經過吸引這些養分後也會成為思想的巨人。在藝術文化的千年大道上，趨炎附勢，跟隨主流，或許能讓書畫家在當下享有一時的地位和聲名。但若不能堅持理念，走出屬於自己的路，終會淹沒在歷史無情的浪花中。蕭一凡，可以說是在這廣大文化海匯上，一股卓然出眾的清流，至今奮鬥不懈的藝術家。

藝術典藏圈

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(中國時報)