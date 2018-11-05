看好度 支持度 韓國瑜雙贏

高雄市長選情調查

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中國時報
／綜合報導

高雄選情緊繃，韓流襲捲、綠營回防，高雄成為2018九合一選舉全台最關注的戰場。根據 《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，在最後19天，國民黨候選人韓國瑜支持度以45.3％贏過民進黨陳其邁的36.2％，甚至韓國瑜的看好度亦首次超越陳其邁，領先陳4.7個百分點，依受訪者政黨傾向分析，韓國瑜獲得92.8％泛藍支持，藍軍已經回流。

青壯年挺韓 逾60歲綠鐵票

過去高雄市民受訪時常說，「高雄市是綠的，韓國瑜要贏很難」，但《旺旺中時》民調顯示，韓國瑜支持度45.3％，勝過陳其邁36.2％、蘇盈貴2.1％、璩美鳳0.8％，不表態的僅14.6％。值得注意的是，儘管民進黨在高雄市執政，但韓國瑜當選的看好度42.4％，超越陳的37.7％。

從年齡分析來看，60歲以下，韓國瑜完全勝出。在20至29歲，韓以48.8％贏過陳的33.3％；在30至39歲，韓也以51.2％勝過陳的28.3％；40至49歲則是韓56.9％、陳32.7％；在50至59歲，韓是44.6％對上陳40.7％。

60歲以上，仍是綠營天下，若再與學歷交叉分析，愈年輕、學歷愈高，多為韓國瑜的支持者。若就今年高雄市的首投族而言，47.7％選擇韓，44.6％選擇陳。

在最關鍵的中間選民部分，韓國瑜則以44.4％贏過陳其邁15.4％，但無反應者尚有38.1％，未來20天，這塊選民的意向變化將決定勝負。

針對《旺旺中時媒體集團》民調，陳其邁競選辦公室發言人趙天麟表示，在諸多不實消息試圖傷害高雄價值與形象的打壓下，3日晚間的「勞動者之夜」看到市民激昂、踴躍的參與，基層感受與這民調數字並不相符。

陳感受基層熱情 才最真實

趙天麟強調，任何民調都會列入參考，但明顯機構效應的民調，就是帶風向的效果，不具指標意義。

本次民調訪問日期為11月1、2日，有效樣本1009人，抽樣誤差在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點，執行單位為艾普羅民意調查股份有限公司。

(中國時報)

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