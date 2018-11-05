會習將達成好協議 川普出招拚勝選

美國總統川普與大陸國家主席習近平通熱線電話，稱預料會在G20峰會和習達成對美非常好的協議，被解讀是川普的選舉策略。（美聯社）

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中國時報
特派記者／紐約報導

美國期中選舉進入倒數計時，川普總統風塵僕僕四處為共和黨候選人助選。但他百忙中不忘發推特並與大陸國家主席習近平通熱線電話，稱預料會在阿根廷G20峰會和習近平達成對美國非常好的協議。這與副總統彭斯先前發表討陸檄文，國務卿蓬佩奧直言大陸是美國國安長期最大挑戰，落差不可以道里計。究竟川普葫蘆裡賣的是什麼藥？

貿易戰持續 百姓受害

解釋這個謎團，要回歸當前川普的優先。過去一周，他的美國優先已逐漸調整為選勝優先。他的一切談話和動作也以共和黨勝選為考量。會影響共和黨本次選舉的表現，一般選民主要還是關注經濟、健保、移民等議題。

川普政府加大減稅等措施造就美國近年來少有的經濟榮景。股市欣欣向榮，失業率屢創新低，就連非裔美國人的失業率也創下近20年歷史最低點。這樣的成績單，全美上下，尤其是川粉，感受特別強烈。不過這其中也有隱憂：世界經濟並未隨美國一枝獨秀而轉好，而陸美貿易戰持續，美國的跨國企業，農業州和平民百姓將日益受到衝擊。

一位在華爾街工作的香港華裔告訴記者，在他看來，美國經濟盛況很容易被貿易戰乃至世界經濟拖累，高關稅最終還是由普通消費者買單。

川普的團隊乃至支持者，堅持全方位對陸壓制的政策。但選舉將屆，川普團隊希望擴大選民支持基礎，讓華爾街、平民百姓乃至受貿易戰衝擊的農業州支持，做到最大的左右逢源。

要怎麼左右逢源？彭斯、蓬佩奧的強硬談話激發了對華強硬派的熱情，也鼓舞了核心支持者，擄獲要讓美國繼續偉大的億萬愛國者的心。

拉攏跨國集團、農業州

然而川普作為成功商人，也深知愛國和利益要兼顧才能相輔相成。在貿易戰持續下，跨國集團和農業州早晚會因利益受損而撤回對川普的支持。因此，選前既需要透過向北京示強，鞏固傳統票源，又要安撫貿易戰的可能受害者，給予他們希望。

這就是川普在蓬佩奧發表對陸強硬談話的同時，與習近平主席熱線電話的戰略考慮。對那些因貿易戰心驚膽跳、心情七上八下的跨國集團和農業州來說，「會與習近平達成好協議」，是他們在選前最想聽的話。

不過，川普仍拋出但書，雙方若協議不成，他將對其餘2670億美元大陸產品增加關稅。對川普來說，這稱得上是左右都逢源的最佳競選策略。

(中國時報)

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