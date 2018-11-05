韓國瑜將缺席 雙11合體破功

2018年11月05日 04:10 中國時報 林宏聰 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨規畫11日將在台北市辦6都候選人合體造勢，韓國瑜確定不去了！韓流外溢，各縣市候選人爭相邀約站台，黨中央再醞釀6都台北市合體兼拉抬丁守中聲勢，但韓國瑜4日表示「心中有一把尺」，早就答應當天要參加高雄反空汙大遊行，確定不可能北上。

國民黨組發會主委李哲華昨晚表示，尚未收到消息說誰會缺席。黨主席吳敦義先前下令要在11月11日舉辦6都連線後，都已經請候選人保留時間，活動細節則還在規畫中。

欠柯人情 心中自有一把尺

國民黨高雄市長候選人韓國瑜一路打到翻轉超前，帶動藍營整體氣勢，黨中央打算趁勢追擊，11日規畫在台北辦6都候選人聯合造勢，打算藉韓流拉抬丁守中選情，要求他當天北上同台。

韓國瑜、柯文哲關係不錯，媒體過去屢次詢問兩人會不會合體拉抬選情，韓國瑜答得很小心，先感謝當年任北農總經理期間柯P對他的知遇之恩，但丁守中是黨內提名同志，「我心中自有一把尺！」引發外界對韓、柯、丁「三角關係」諸多揣測。

高反空汙 當天遊行難分身

針對是否參加台北市的6都合體活動，韓國瑜昨天明確回應媒體表示，11日高雄環團將舉辦反空汙大遊行，從中央公園走到大遠百，這是高雄的大事，他老早已答應出席，所以屆時確定不會到台北參加黨中央造勢。

「其實6都之前已經合體過很多次了！」國民黨高市議員黃紹庭表示，不管是上電視、或之前台中聯合造勢，藍營6都候選人已同台過，現在黨中央沒必要執著於再次合體，「如果台北要合體，新北、台南、桃園是不是也要辦？」今天韓國瑜好不容易被高雄人認為是「對的人」，黨內大老應該放手，讓他固守高雄好好發揮。

國民黨立委柯志恩透露，最近和韓有個相同行程，就看到韓的疲態，但是麥克風一來，他的精神又回來了。她覺得韓國瑜這樣很疲勞，前幾天就勸韓國瑜再這樣下去會累死自己，韓國瑜苦笑了一下，語重心長地說，人情很難拒絕，「王惠美選情要救、高思博要救、陳學聖要救…能跑就要盡量跑。」

留港都吧 救藍都已凸全台

柯志恩認為，面對韓流崛起，民進黨在高雄有不能輸的壓力，阻止韓國瑜當選的企圖會越來越強烈；最後倒數19天，「為韓國瑜好，為高雄好，韓國瑜應該留在高雄。」

韓競選團隊表示，未來將以高雄為重，目前僅規畫10日到雲林，「這場是農漁會辦的，以韓國瑜與農會的深厚交情，道義上必須去」；對於韓11日無法出席，丁陣營不表示意見。

(中國時報)