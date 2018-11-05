硬要送作堆 對丁無益韓不利

2018年11月05日 04:10 中國時報 林宏聰

韓流外溢效應明顯，國民黨力促韓國瑜、丁守中合體拉抬聲勢，不過，柯是韓的知遇恩人、韓與丁是同黨同志、丁和柯又在激烈競爭，加上柯粉與韓粉絕對有重疊性，「三角關係」錯綜複雜，剪不斷理還亂，韓國瑜不管與丁或柯合體，對高雄選情都是負面衝擊。

韓國瑜從落後一路打到民調翻盤，崛起路徑與4年前柯文哲白色力量頗相似，皆是靠著非傳統政治人物作風，贏得網路世代非藍非綠的年輕人認同，甚至引爆韓流，帶動全台藍營士氣。

然而，許多高雄選民支持韓國瑜，絕非簡單一句「藍綠對決」可解釋，不管這是場「民進黨對高雄人」或「民進黨對討厭民進黨」的戰爭，都顯示韓國瑜要能勝選，中間選民甚至是淺綠的力量肯定是關鍵。

韓國瑜對外縣市站台來者不拒，六都中唯獨至今未與丁守中單獨合體，反而常被質疑會不會和柯P同台。面對媒體詢問，他總是感謝當年任北農總經理期間柯P對他的知遇之恩，但丁守中是黨內提名同志，「我心中自有一把尺！」

丁守中最近民調上揚，縮短與柯P差距，韓國瑜外溢效應拉抬士氣是原因之一，但台北市藍營首要固守基本盤，即使韓、丁合體，超越藍綠的韓粉也很難票投丁守中，拉抬選情效果有限，反而嚇跑一堆支持韓國瑜的柯粉。

先不論在同黨道義或黨紀，韓國瑜與柯文哲同台機會本來就不大，如果真的站在一起，也不一定互有幫助，反倒韓國瑜支持者中必然有部分「正藍」選民，投票時心中難免多了幾分不確定。

國民黨中央一邊要求韓與丁合體，一邊三令五申，要他不能以任何形式與柯文哲同框，但古今中外可歌可泣的愛情故事足堪借鏡，若大老們硬要把貌合神離的送作堆，可能就得小心王世堅預言的「政治私奔」是否成真了。

(中國時報)