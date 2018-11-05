韓視訊助陣 桃竹竹苗拚藍天再現

2018年11月05日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

國民黨選情熱度激升！4日晚間在新竹縣舉辦的桃竹竹苗大會師，現場湧入萬名支持者，加上歷任6位黨主席、「最強菜販」韓國瑜「隔空」助陣4分鐘，呼籲台灣一定要團結在一起，讓桃竹竹苗藍天再現，衝高桃竹竹苗縣市長候選人陳學聖、許明財、楊文科及徐耀昌的聲勢，現場凍蒜聲不絕於耳。

吳敦義等6位國民黨前後任黨主席，昨晚一起為桃竹竹苗黨籍候選人助勢，立院黨團總召江啟臣、立委林為洲等人也聯袂出席造勢，就是要力拚在這次選戰中全壘打。

「我們用選票讓他們下台！」新竹市長候選人許明財首先向桃竹竹苗鄉親問候，隨即炮火全開痛批執政黨，希望台下民眾的熱情能打倒民進黨。

「我是一個願意做事的人」新竹縣長候選人楊文科強調，他想為新竹下一個30年的榮景來打拚，要讓竹科規模、產值、廠商與從業人員翻倍，並爭取中央前瞻計畫跟新竹市共治捷運系統，連結生活圈，讓百業齊飛揚。

昨晚最佳亮點是高雄市長候選人、人氣爆棚的韓國瑜從晚間6時40分獻聲，大螢幕上一出現韓國瑜，台下即歡聲雷動。韓國瑜開場即用客家話問候桃竹竹苗鄉親，相當有誠意，他首先感謝馬英九、吳敦義及4位候選人，兩地連線時間僅4分鐘，但台上台下熱情滿點。

連線過程中，舞台上主持人也順勢邀請台下民眾替韓國瑜加油助陣，隔空吶喊凍蒜，要把桃竹竹苗的熱情送往高雄。韓國瑜不時展露親切的笑容，感謝各位鄉親的祝福，他隨即也回贈給桃竹竹苗祝福，相互呼應選戰要擊出全壘打。

「大家心裡悶了一口氣，都悶了很長一段時間。」韓國瑜表示，11月24日的投票就是要改變現狀，拒絕貧窮，迎接更美好的未來，他相信桃竹竹苗4位候選人一定帶給所有鄉親更好的生活，他也呼籲台灣一定要團結在一起，讓桃竹竹苗藍天再現。

(中國時報)