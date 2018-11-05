龍酸韓諷盧 燕嗆不知民意

2018年11月05日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市長候選人盧秀燕（中）與副議長張清照（右）一早參加2018清水馬拉松嘉年華會路跑賽後，回嗆林佳龍「活在自己的世界，被蒙蔽雙眼不知民意走向」。（王文吉攝）

台中市長林佳龍4日使出隔空打牛，狂轟「韓流現象」是耍嘴皮，更暗諷另外1位選市長的人，平時沒看到建設服務，「要選舉才頻頻唱衰台中！」對此，盧秀燕回嗆，林佳龍仍活在自己的世界，被蒙蔽雙眼不知民意走向，「他心中只有蔡英文，不把民意放在眼裡！」

林佳龍與市議員吳敏濟昨天成立聯合競選總部，林話鋒一轉，炮火瞄準韓國瑜，隔空猛轟說，突然間有「什麼流、什麼流」，問題是你平常有沒有心做事情，「選舉不是在選明星，是在選幫我們服務的人。」

「市民是頭家，市長是薪勞耶！」林佳龍說，我們是要請一個「薪勞」，不是請來耍嘴皮子。

林佳龍批完韓國瑜，又諷盧秀燕說，選舉到了，另外一位要選市長的人，頻頻唱衰台中，說台中經濟趴在地上，失業率多高都在北漂、南漂，漂來漂去，又不是在墓仔埔飄。現在全台灣都漂來台中，台中人口1年還增加2萬，大家爭先恐後移入。

盧秀燕則表示，民進黨執政後，從一例一休《勞基法》修惡、油電雙漲和物價飛漲，台灣經濟更陷入困頓，能源政策又一團亂，犧牲台中人的健康；「林佳龍認為韓國瑜和盧秀燕是耍嘴皮子沒關係，選舉那天我們會讓林佳龍知道真正的民意！」

(中國時報)