輔選釋利多 蔡承諾 新南向以高雄為基地

2018年11月05日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

年底高雄市長選戰備受全台關注，由於多家民調顯示民進黨候選人陳其邁選情告急，蔡英文總統4日南下高雄多個宮廟參拜兼拉票，積極輔選並釋出利多，她強調未來中央全力支持高雄各項建設，要讓高雄市成為新南向的基地，高雄捷運也會延伸至林園。

偕陳菊拜廟兼拉票

選戰倒數，總統府祕書長陳菊近日拚命南下為陳其邁輔選，聲嘶力竭地拜託選民支持陳其邁，蔡英文昨天也南下站台，呼籲選民要選對人，「做總統的，還有一個責任，就是要和高雄一起打拚、讓高雄在未來發展中有政府的最大支持。」

蔡英文和陳菊、陳其邁妻子吳虹及立委邱議瑩等人昨上午抵達旗山天后宮參拜，下午分別到大樹區東照山關帝廟、林園廣應廟參拜，為陳其邁拉票。

蔡英文致詞時表示，中央政府過去長期以來重北輕南，對高雄的照顧不足，但民進黨在2016年上任之後，思考如何讓高雄變更好，所以她很關心下屆市長是誰，也相信陳其邁一定會和中央政府一起打拚，「陳其邁曾經說過，他一生的願望就是成為高雄的市長，讓高雄發展更好、更繁榮。」

打造國防科技重鎮

蔡英文說，高雄這20年來在謝長廷、陳菊執政下有很大轉變，被國際認證是全球宜居城市，經濟產業發展要靠人才，而人才要住宜居之地，高雄是全世界最好的宜居城市之一。

蔡英文宣布，政府即將發展的國防產業，人才將匯聚高雄，高雄將成為台灣國防科技發展重鎮，中央新南向政策也將以高雄為基地，透過與東南亞各國直飛航線，將高雄打造成亞洲中心，會帶來很多發展機會。

高捷將延伸至林園

另外，半導體產業也開始進駐高雄，華邦電子將在高雄投資3000多億元，將來會有更多高科技公司來高雄落地生根，讓年輕人有更多發展。

蔡英文下午到大樹及林園區宮廟，強調這裡的選民最支持民進黨，一定要讓陳其邁順利接棒當選市長，蔡並宣布，未來高雄市捷運要延伸到林園，讓居民有更便利的交通生活。

昨日行程，陳其邁僅於大樹區東照山關帝廟與蔡英文合體拜票，陳其邁在宮廟前酸韓國瑜「政見應在神明前說」，他並承諾對市民的政見一定會兌現。

蔡英文強調，「這次投票一旦選錯人，高雄將錯失發展契機」，她說，陳其邁是民進黨歷經20年栽培出的人才，拜託大家，這次選舉讓陳其邁接棒，讓民進黨繼續為高雄市執政。

(中國時報)