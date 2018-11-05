陳批韓 連高雄幾條路都不清楚

2018年11月05日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁4日成立前鎮後援會，湧入近萬人支持，他在台上激動哽咽地表示，他已準備好承擔責任，作為一個高雄孩子，會相信高雄，為一生摯愛的土地用盡全力；他呼籲大家一起努力，11月24日一定要贏，讓市長當選、議會過半，這是高雄發展的關鍵時刻。

總統府祕書長陳菊、新北市長候選人蘇貞昌也到場合體。陳菊感嘆，現在有一股打壓台灣價值的力量，隨便派一個人，靠假消息、假新聞、掌握網路，就能把大家打拚20年的成果，打到東倒西歪；她大聲疾呼所有鄉親要站出來，守護高雄真實、善良的價值，讓陳其邁成功接班，一棒接一棒。

陳其邁回憶2009年八八風災，沒有一官半職、不知未來會縣市合併的他，比誰都著急，馬上募集募資、人力，要送寶來、甲仙等重災區，因為他知道，這是身為高雄孩子該做的事；說著說著哽咽起來，不久前他與陳菊去三多路替氣爆紀念碑揭幕時，當時有位氣爆中受傷的消防員向他道謝，若非他協助調到人工皮膚，可能活不到今天。

陳其邁強調，這些都是高雄人同甘共苦、禍福與共的精神，也是大家一生的約定；同時，他質疑對手韓國瑜連高雄幾條路都不清楚，哪會知道高雄的痛？對方沒為高雄流下汗水、沒有為高雄打拚過，還是國民黨政權重北輕南的打手，就是標準的老藍男，所以一定要守護高雄、守住台灣的民主。

陳其邁昨早受邀至高市義消總隊參加健走活動，受到熱情簇擁。義消總隊長陳義永表示，陳相當了解義消的需求，是最適合擔任市長的人，呼籲大家團結「不要讓陳其邁孤單」。

中午高市醫師公會慶祝醫師節大會、傍晚在三鳳宮後援會成立大會上再次抨擊韓國瑜，指韓對高雄人口數不清楚，未免吹牛吹得太過了？他對韓國瑜下戰帖，請韓到三鳳宮發誓，不用斬雞頭，只要告訴大家如何在10年內把高雄人口277萬人變成500萬人。

(中國時報)