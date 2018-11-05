新聞透視－高雄人要的 是生活變好

2018年11月05日 04:10 中國時報 周毓翔

韓國瑜掀起韓流風潮後，民進黨上下拚命在韓國瑜話語裡找毛病，如果今天沒有，就往回找，挖出韓的黑歷史、最後就抹紅，說韓的背後有來自中國的協助。在選戰的最後，如果民進黨以「統獨意識」搶救陳其邁，就是錯估「韓流現象」，可能會讓陳的選情雪上加霜，因為這並非是一場意識形態的選舉，而是高雄人求改變，要民生的一場選戰。

民進黨最近祭出各種招式攻擊韓國瑜，以韓國瑜的「陪睡玩笑」抹黃他，然後說韓國瑜打扁是暴力份子，說韓國瑜搞賭場、愛情摩天輪會讓高雄淪喪，又毫無證據地指控韓的背後是中共在操弄，現在抓到韓國瑜說當選市長後禁止在高雄進行意識形態的抗議，全黨爭著踐踏他，說韓是威權復辟。

今年初韓國瑜還不是個咖的時候，民進黨就想不出來要批評他什麼，韓國瑜在高雄的政見並沒有上綱至統獨，只是在談怎麼幫高雄人賺錢。如今，民進黨深度搜索、斷章取義韓國瑜過去的談話，發現還是有統獨、威權的議題可以打，突然整黨像吃了興奮劑，信心大增，卯起來打。

搞了半天，原來民進黨選舉沒半步，談不出什麼讓高雄民生更好的政見，最熟悉的，就是挑動敏感的統獨議題，不然就是塑造威權受害者形象。說白了，無論是統獨或是威權議題，都只是民進黨選舉的工具，而且是救急的工具。

台灣人民給了民進黨全面執政的機會，但快3年來，沒讓台灣人民的生活更好，而民進黨在高雄已經20年，結果高雄經濟蕭條，不要說高雄青年北漂了，全台有多少年輕人必須往大陸去求職？這個政府不思己過，只會搞清算鬥爭，把一切過錯推都給前朝、推給在野黨，如果怪罪不了國民黨，就說一切都是阿共的陰謀。如此分裂台灣人民感情，挑釁兩岸關係，人民眼睛是雪亮的，誰在騙人、找藉口，自然看得清楚。

韓國瑜到底有沒有能力當市長？現在根本沒人知道，但他是悶太久的人民找到的出口、一個人民期待改變、翻轉的希望，民進黨其實不是在跟韓國瑜競選，而是在跟人民選舉，想要一票一票給韓的，是人民要投給改變，投給抗議民進黨執政無能的反對票，如果民進黨還是冥頑不靈，開票當天，恐怕真的會嚇一跳！

(中國時報)