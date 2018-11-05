韓重申帶著農漁民搶訂單

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（右二）4日到永安區與農、漁協會代表舉行座談會。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜4日走訪海線，沿途掃街拜票，隨後並與農漁民協會代表座談，所到之處人潮湧現，在平靜偏鄉掀起騷動。他重申全力拚經濟，若當上高雄市長，明年初將親自帶著農漁民到國外搶訂單，讓大家發大財。

座談會上，兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成向韓遞交農漁業建議書，請韓國瑜好好地改善農漁業產業，改善大家生活。

韓國瑜致詞時說，民進黨近來每天抹黑他，但沒用，最主要的是高雄人民過得太辛苦了，執政黨卻沒有看到這一點，一直在選舉的技巧上操作，用奧步打擊他，為何不用心建設，讓人民安居樂業。

他說，風調雨順是農漁民要的，但愈是風調雨順，卻令農漁民愈痛苦，這是因為產銷失調。經濟要怎麼救？東西要賣得出去，人要進得來，大家發大財。

他說，如果當上高雄市長，明年2、3月，他將會牽著農漁會的手，大手牽小手，把最好的農漁產品外銷到新加坡、香港、澳門，也與大陸、東南亞、北韓做生意。

「北韓的金正恩想吃台灣的虱目魚、芭樂，OK！」韓國瑜說，高雄的未來沒有敵人，沒有任何一道圍牆可以阻擋，只有道路與朋友。

對於大南海的開發，韓國瑜隨手拿起礦泉水瓶解釋說，高雄就像瓶蓋，瓶身是台灣，要調整策略，讓高雄面向馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、香港、澳門、大陸等大南海重要城市。在策略與方法全面調整，高雄的前途就在國際化。

媒體問他對於對手陳其邁宣布辭去立委職務的看法，韓國瑜說，尊重陳的決定，但可惜高雄市少一席立委，未來經濟衝刺會少一份力量。

針對本報民調結果，韓國瑜表示，對於任何民調數據他都會參考，不過，目前團隊仍然評估這次高雄市長選舉是處於「五五波」局面，他會抱持戒慎小心態度，以追求最後的勝選。

(中國時報)

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