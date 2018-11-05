11議員選區領先8區 韓攻入綠票倉

高雄市長選舉支持度

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中國時報
／台北報導

根據《旺旺中時》最新民調，韓國瑜無論在原高雄市或高雄縣的支持率都贏過陳其邁，在原高雄市，韓以46.7％領先陳其邁的36.3％逾10個百分點，原高雄縣韓也贏陳逾7個百分點，11個市議員選區中，韓國瑜在8個選區領先，連前鎮、仁武、大寮等綠營票倉都擋不了韓流。

韓國瑜在今年5月21日獲國民黨提名，根據《旺旺中時》當時民調，陳其邁在原高雄巿支持率42.1％，領先韓國瑜32.7％近10個百分點。

5個多月後，情勢翻轉。此次公布的民調顯示，如果明天就是投票日，韓國瑜在原高雄市選區以46.7％的支持度，勝過陳其邁的36.3％，達10.4個百分點，在原高雄縣選區，韓國瑜也以43.3％贏過陳其邁的36.2％，另有兩成左右支持其他候選人或未表態。

按高雄市議員11個選區來劃分，陳其邁只有在原隸屬高雄縣的內門、旗美等第1選區、大岡山一帶的第3選區，以及高雄市三民區的第7選區領先韓國瑜。

其中第1選區在黑派美濃客家大老前議員羅兆洪表態挺韓後，韓支持率35.3％儘管仍輸陳的38.3％，但差距已拉近。值得注意的是，涵蓋山海線的第2選區，前幾次選舉都是綠大於藍，但在前立院院長王金平和白派力挺後，韓支持率達47.9％，幾乎是陳其邁24％的兩倍。

仁武鳥松的第5選區更是綠營票倉，韓國瑜拿到37.5％支持，力壓陳其邁的35.1％；原本綠大於藍的前鎮及小港區，韓國瑜46.4％也勝過陳其邁的38.1％。

大寮林園的第11選區，民進黨立委林岱樺接手後，把綠營得票率從4成，一路拉抬到2016年的7成以上，此次高雄市長選舉，林岱樺在民進黨內初選時敗給陳其邁，該選區民調韓國瑜以44.4％，領先陳其邁的43.8％，顯然林岱樺的票源並未轉到陳其邁身上。

至於眷村較多的楠梓左營、鳳山，以及公教人員較多的前金區、苓雅區一帶，原本藍綠平手，在韓國瑜鳳山場造勢成功後，藍軍支持者全面歸隊，此次民調韓已取得5成以上支持度，陳其邁則僅3成多，兩人差距擴大。

(中國時報)

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