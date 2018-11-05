左批韓右怪媒體 姚再走偏鋒

2018年11月05日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲4日出席電器盃公益路跑暨野餐嘉年華，受到民眾歡迎。（方濬哲攝）

中天、中視共同聲明

台北市長候選人首場電視辯論會4日登場，民進黨候選人姚文智因民調在3強墊底，又曾發誓第三名即退出政壇，眼見選情告急，為保政治生命，在辯論會再走偏鋒，左批韓國瑜、右扯中國透過網軍滲透《中天》、《中視》，理由竟是兩家電視台播放韓國瑜的新聞，讓國民黨候選人丁守中忍不住酸，姚不談北市議題，是不是已經放棄選戰？質疑民進黨根本在打假球。

丁忍不住酸「已棄選了嗎」

台北市長辯論會昨舉行，丁守中、姚文智和無黨籍李錫錕、吳萼洋均出席，獨缺現任市長柯文哲，柯昨上午就預期會成為4名候選人炮轟對象，直呼被攻擊習慣了，他被某些傳統媒體攻擊超過1年還沒倒，言下之意是沒在怕。

柯文哲雖未出席，卻頻被姚文智「帶出場」，辯論會開始前，4名候選人分別比出參選號次合影，抽到3號的姚文智面對鏡頭，先是比出柯文哲的4號手勢，再緩緩比回3號，引起現場一陣驚呼，網友也諷刺「民進黨棄保策略浮上台面了嗎？」

進入辯論會首階段申論，候選人均闡述參選理念、政見方向，唯獨姚文智把矛頭指向韓國瑜，他稱台灣沒有要舉起與大陸對抗的大旗，是大陸不斷文攻武嚇威脅台灣，而代表人物就是韓國瑜，韓在大陸全力協助下，已成台灣最反動、反智的網紅。

不談市政 懷疑民進黨打假球

姚文智還說，韓國瑜的崛起是柯文哲提供的養分，柯光怪陸離的言論，成就韓國瑜的舞台，他不負責任、耍嘴皮，讓韓國瑜有樣學樣，在正常民主下，韓應被唾棄。「24小時在報著他，你不相信，你現在就轉台，看看隔壁的《中天》、看看隔壁的《中國電視台》，已經變成24小時播放韓國瑜新聞的新聞部，我要教大家的是，這是我們期待的民主嗎？這2家電視台如果不是中國在背後透過網軍滲透，媒體的資本來影響，他有可能做這些事嗎？台灣要讓這樣的民主繼續蔓延嗎？民主的體制可以讓這樣不要臉的一種選舉方式可以繼續進行嗎？事實上這是中國最期待的，因為要用不要臉來羞辱我們的民主。」

不過，姚這番言論，讓丁守中忍不住直酸，這麼重要的辯論會，姚文智不談市政，反而狂批韓國瑜，讓人懷疑他是否已放棄選舉。丁質疑，當初蔡英文總統是迫於基層壓力，才不得不提名姚，合理懷疑民進黨是在打假球，在關鍵時刻操作棄保。

拍照比4 「很奇妙」的事情

會後受訪被問及猛批韓國瑜是否離題？姚文智神回，柯文哲沒來，「我要怎麼談他？」令人不解的是，韓國瑜也未在場，姚卻談得十分起勁。丁守中也說，姚未正面回應打假球的質疑，甚至自己拍照還比4號，這些都是「很奇妙」的事情。

(中國時報)