蘇引《延禧攻略》暗諷 侯一笑神回覆

國民黨新北市長候選人侯友宜（左）與立委蔣萬安（右）4日一同出席板橋區議員候選人周勝考競選總部成立大會，受到民眾熱烈歡迎。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

網路熱播的大陸宮鬥劇《延禧攻略》，最近意外成為新北市長選戰焦點，民進黨新北市長候選人蘇貞昌接連2天以劇中角色「爾晴」，暗諷對手侯友宜；侯則笑回，老縣長真不錯，在選舉這麼忙的時候還有辦法看《延禧攻略》，「要用什麼虧我、酸我，沒關係，聽聽就好。」

蘇貞昌以《延》劇角色評論侯友宜，他昨日更表示，《延禧攻略》現在受到歡迎，除了劇情高潮起伏外，還因為劇情「以古諷今」。

他引劇中角色「爾晴」表示，如果只看5分鐘，會覺得爾晴很漂亮、可愛的小女生，但看完70集卻會覺得不得了，她的心機怎麼那麼重，壞點子怎麼那麼多。

蘇話鋒一轉表示，「要檢驗一個候選人，不是看他5分鐘，也不是看他選舉的時候慈眉善目，要檢驗他的一生，看他過去怎麼做，是不是經得起檢驗。」《延》深得民心，也就是因為讓人民看到就是有人表面說一套，私底下又是另一套。

對於一再遭蘇貞昌引用宮鬥戲主角諷刺，侯友宜昨日聽聞後當場笑出聲。侯說，老縣長真不錯，在選舉這麼忙的時候還有辦法看《延禧攻略》，「要用什麼虧我、酸我，從選舉到現在每天都有，沒關係，聽聽就好，自己還是正向選舉，面對口水沒有意義。」

侯友宜表示，選舉太忙他沒時間追劇，「什麼角色都不知道，人家要把我比成什麼角色，我都尊重，我都沒意見。給他講兩句、虧兩句，我是感覺很自然啦！(連續劇角色)我根本搞不清楚。」

至於要把對手比喻成哪位劇中人物？侯則表示，「不能這樣比啦，不好這樣比喻。比也不是我在比，比角色也是市民去看，是市民去投票，不是侯友宜去投票。

(中國時報)

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