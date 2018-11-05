侯辦反擊蘇貞昌「愛用貪汙犯」

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌4日以「葷素不忌」，直批國民黨競選對手侯友宜為黑道背景候選人站台、邀竹聯幫白狼張安樂當貴賓；侯辦抨擊蘇貞昌「有嘴說別人，無嘴說自己」，刻意不提自己從政生涯中重用的顏萬進、郭瑤琪、洪一平等人，全是法院認證的貪汙犯。

蘇貞昌昨天在五股成立競選總部時，針對侯友宜參加市議員候選人周勝考競選總部成立大會一事表示，幫周站台還不是最嚴重，侯友宜以正義形象自居，又在台東縣替有黑道背景的人助選，鶯歌成立競選總部還讓白狼坐第一排當貴賓，事後才切割撇清。

對此侯友宜競選總部發言人侯慶莉指出，蘇前縣長10月20日出席江子翠慈善協會理監事會議時，一樣和周勝考議員同台同框，有說有笑，「有嘴說別人，無嘴說自己。」

侯辦表示，凡走過必留下痕跡，蘇前縣長的永和區競總主任委員洪一平，原為台北縣永和市長，因2003傳統市場垃圾處理費貪汙案被高院更三審判5年8月，褫奪公權3年確定，直到2015年才假釋出獄，蘇前縣長為什麼會選這種人擔任重要競選幹部？

侯辦補充，蘇前縣長在2005年出任民進黨主席時，欽點前內政部政務次長顏萬進出任黨副祕書長，2006年轉任行政院長時，馬上提拔顏為「天下第一部」內政部的政務次長。結果顏萬進利用職務，在北投空中纜車弊案收賄120萬，侵吞500萬政治獻金，又拿了30張機票。

侯辦指出，不只顏萬進，前交通部長郭瑤琪、前金管會委員林忠正這兩位蘇老縣長愛將，都因收賄或貪汙，分別判處14年與8年有期徒刑。

侯辦表示，蘇前縣長參選至今，始終不明白什麼叫做「謙卑」，除了謾罵抹黑，還是只會謾罵抹黑，這陣子更是變本加厲，黑白顛倒、事實扭曲，徒令人民也啞然。

(中國時報)

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