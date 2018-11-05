子彈打到外太空 姚成國民黨最佳助選員

2018年11月05日 04:10 中國時報 陳燕珩

民進黨台北市長候選人姚文智在昨天辯論會，花了大把時間抨擊高雄市長候選人韓國瑜和大陸，子彈打到外太空的表現，令人瞠目；其實他這麼做，不難理解，眼見「老三」之位愈坐愈穩，其如意算盤，無非是想凝聚綠營士氣衝高選票，拖垮柯文哲、保送國民黨候選人丁守中，姚儼然已成為藍營最佳助選員。

姚文智從參選之初一路被看衰，為展現決心，他出險招，發下只要第三，就退出政壇重誓，只是仍未感動選民，民調始終低迷不振，隨著投票日逼近，棄保效應愈趨明顯，近來又有「韓流」帶動藍營士氣，柯、丁廝殺激烈，姚文智加速被邊緣化，堂堂綠營選將慘淪「綠葉」。

自知空戰慘輸柯P，論陸戰又不如藍營縝密，姚文智只能走偏鋒，祭出民進黨傳統抹紅戰法，用《屠殺》誣陷抹紅柯文哲，就連柯缺席的辯論會，也不專注談政見，竟又如法炮製構陷《中天》、《中視》，3句不離「中國勢力滲透」，還硬把韓國瑜拉下水，南北雙雄一起抹紅，這種拙劣選舉手法早被看破手腳。

選戰策略百百種，若這種戰術確能切中要害，喚回一點支持度，倒也不算失策。問題是，就算抹紅能讓綠營選票從柯P手中回流，單靠民進黨基本盤，姚仍沒勝選機會，如今柯、丁民調相近，分散綠營選票拖垮柯P的結果，只是讓丁守中獲勝機率大增，姚文智已成藍營最佳助選員，竟還渾然不覺。

不論民進黨選真或選假，作為台北市民選立委，應信守對選民的承諾，提醒姚文智言出必行、敢做敢當，11月24日投開票日若選輸，請立即辭去立委、退出政壇，千萬別自貶政治人格。

(中國時報)