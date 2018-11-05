漠視體壇現實 包裹毒藥糖衣

2018年11月05日 04:10 中國時報 陳志祥 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投意見發表會，正方廖彥朋（左）與反方經濟部次長曾文生（右）各自陳述己方見解。（中央選舉委員會提供）

中選會昨繼續舉辦「東京奧運正名」公投意見發表會，由於只有正方代表陳述，東奧正名行動小組執行委員朱孟庠昨指稱，「正名影響台灣選手權益騙誰啊？」體壇人士認為朱孟庠說法不夠厚道，因為東奧正名「不夠周延」，並表示正名公投宛如「包裹毒藥的糖衣」，甜蜜美夢下隱藏扼殺選手參加國際賽的風險！

體壇質疑 命題不夠周延

朱孟庠說，台灣在國際上的名稱常援引1981年的奧會模式，如果能殺出一個缺口，「公投票衝得越高，向國際奧會爭取的籌碼就越大」，強調2020時，政府就能大聲在國際奧會說「我們的名字叫台灣」。

體壇人士則不以為然表示，此次東奧正名公投的命題是「以台灣為全名申請參加國際賽與東京奧運」，如果命題清楚標識「國際奧會反對」的警語前提，屆時投票結果一定不一樣。

中華台北 沒有認同問題

搶搭選舉的東奧正名公投已經變得複雜，不只是正名而已，中華奧會副主席蔡賜爵指出，這時候有誰敢出來反對？其實如果沒有後遺症，以「台灣」名義參賽大家都贊成，所以正名要通盤考量。

東奧正名公投正方代表強調「運動就是政治，象徵國力跟隱形主權，但中華台北的隊名常讓選手的國家認同混淆」。這種說法正好說明國際政治現實，「正名」將會影響選手參賽權益，亦即體壇常講的「對國際體育不夠了解」。

台灣沿用數十年「中華台北」，自己的選手不會認同錯亂，甚至國際社會也不會混淆。中華棒協秘書長林宗成表示，以棒協多年來舉辦或參加國際賽的經驗，各國人士都明白「中華台北」就是台灣，不會搞錯。

國際奧會 早就表態反對

日前國際奧會再度來信探詢東奧正名的進度與中華奧會可能的作為，加上體育署署長高俊雄在立院答覆立委質詢表示，正名通過後，中華奧會必須執行國家的規定，顯見國際奧會已經開始研議對策，針對正名是否通過等不同情況來沙盤推演。

東奧正名公投一直強調「不會影響選手權益」、甚至「申請不過，頂多退回原點」，整個正名持續編織樂觀、甜美的夢；不過，國內匿名體壇大老提出警告，萬一國際奧會使出「賤招」，接受正名申請、同時卻「凍結」會籍與權利審查，這段沒有時間表的審查期，台灣選手不就無法參賽？

1971年中國大陸加入聯合國後，排擠台灣的國際奧會會籍，讓台灣一度「暫停」會籍而無法參加國際賽事，直到1981年在瑞士洛桑簽訂協議，更改台灣的旗、歌形成「奧會模式」，讓兩岸運動員可以在國際賽場同台競技，未來這個「暫停」也有可能再出現！

(中國時報)