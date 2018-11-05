廖彥朋︰815跳電 揭穿反核假面

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中國時報
／台北報導

「以核養綠」公投昨舉行正反意見發表會，兩方為了能源議題唇槍舌戰。正方代表、公投發起人之一的廖彥朋表示，若去年有個平行時空讓核四順利運轉，台灣就不會發生815大停電，更不會有因使用蠟燭不慎導致傷亡的悲劇，直言大跳電揭穿反核人士所說的「沒有核電也不缺電」的假面。

反方代表、經濟部次長曾文生也非省油的燈，直言核四廠自從1999年拿到執照後，若還要花6、7年讓核四重新運轉，比喻是買車後過了20幾年才交車，「你放心讓這樣的電廠運轉嗎？」並在鏡頭前懇託民眾反對這項公投案。

民進黨主張2025非核家園政策，並於去年修改《電業法》增訂非核家園條款，但以核養綠小組提出公投案，公投主文詢問是否廢除《電業法》中「2025年核能發電設備全面停止運轉」的條文，擁核與反核兩派昨也在鏡頭前激辯。

廖彥朋說，去年7月時一度有缺電危機，他上網時發現，反應爐沒運轉的核四竟然發電，因為在缺電的情況下，核四的備用柴油發電機，都被拿來緊急發電；台電去年頒布了815跳電報告，表示台灣的備轉容量不足，原因就是本來是備轉的天然氣被當作一般正常發電。

廖批評，815大跳電的經驗，就是戳破了反核人士「不缺電」的神話，而政府躁進的綠能政策，每年約可生產10億度電，但每年卻還有50億度電的缺口，風機、太陽能板、焚化爐都需要5倍成長才能填補缺口，更遑論全面執行非核家園後，產生的缺口更大。

曾文生說，《電業法》當初修法時，朝野立委都有高度共識，而這次公投卻是要廢止非核家園條款；至於正方代表不斷闡述沒有核電，所以台灣缺電，則是因為核一、二電廠機組因為事故無法發電，才導致供電不穩，根本不是外界所說的民進黨故意關掉核電廠機組。

(中國時報)

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