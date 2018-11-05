823水災 救國團批黨產會刁難救災

2018年11月05日 04:10 中國時報 簡立欣 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

823南部水災，救國團8月27日緊急向黨產會申請動用80萬元急難扶助金，黨產會遲至9月5日才函准動支，除了審查過程延宕，還不斷要求提供各種資料補件說明，甚至在開庭時公開表示「只是審查幾天而已」、「災民也不差這一點救助金」，救國團痛批黨產會毫無同情憐憫之心。

救國團4日發布新聞稿表示，8月23日南部水災，救國團第一時間到現場協助，緊接著向黨產會申請動用80萬元的急難扶助金，黨產會遲至10天後才同意，審查過程延宕且不斷要求提供各種資料補件說明，「在緊急救災工作上，根本不是秉持救人如救火的心態。」

針對救國團指控，黨產會回應救國團捐給南部水災款，早在9月4日第49次委員會就先同意救國團動支愛心急難扶助基金80萬元，投入南台灣水患救災，僅於事後核備時，要求提供錢花去哪、補助對象的資料，本屬合理要求，並非如救國團扭曲所言為黨產會成不管災民死活。

但救國團痛批，自從黨產會違法作成認定救國團為附隨組織的處分後，救國團每一項公益活動，包含「一般公益活動」、「離島民眾醫療權益」等，都必須黨產會同意後才能辦理；連邀請國內外法律學者辦理公開活動，都因為黨產會有不同意見，以分次表達的方式刻意拖延，導致根本無法如期舉辦。

更離譜的是，以大專學生為對象的暑期青年菁英活動領袖營活動，早已與地方政府合作舉辦多年，黨產會卻對非屬民進黨執政的縣市，不斷去函要求說明內容，顯然是以「政治立場決定從嚴或從寬」的審查標準。

救國團說，表面上救國團目前只有財產權受限制，實際上卻已喪失結社自由的自主權，連團體表現自由也被事前審查。黨產會未經正當法律程序，亦不區分團體性質、活動內容與規模，即以行政處分侵害人民的財產權、結社自由，如果這不是違憲，什麼才是違憲？

(中國時報)