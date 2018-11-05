漁民要求護漁、降低罰款

2018年11月05日 04:10 中國時報 李忠一 、 張立勳 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

漁民怒吼！政府修訂漁業三法，去年初實施後，不但與漁業現場作業脫節，法令罰金高、更無彈性，引起漁民不滿，根本無法生存與生活，全台漁會團體組成自救會，6日將發動2800人北上農委會抗議。

對此次抗爭行動，漁民自救會持續收集漁民意見，近日整理出五大訴求及26條漁業改進意見。蔡寶興說，26條意見要一條一條跟政府好好談，決議如何，就白紙黑字寫下來。

五大訴求包括，對漁業三法惡法應予修正；取消漁工逃脫6個月限制雇用之規定，以利漁船出港作業；維護主權，政府應派巡護艇強力護漁；漁業不可適用勞基法，應盡速訂定漁業專法；以及船位、電子漁獲回報故障，原需一個月內返港修復，不符漁業經營效益，亦建請改為作業完畢返港修復。

26條意見則清楚羅列要求政府維護沖之鳥礁、八重山、太平島等周邊海域漁權，降低遠洋漁業條例罰鍰金額，漁獲回報准予更正資料，以及捕鯊無割鰭棄身便不予處分等。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍指出，修法後的遠洋漁業三法罰則重，動輒百萬元以上罰款，「對待漁民像對待犯人一樣，比戒嚴還嚴！」勞基法也難以適用在海上作業的漁民；日本認定沖之鳥是「島」，也限縮台灣漁民的作業空間，「實在是弱國無外交！」

蘇澳鎮吳姓漁民也抨擊說，漁民實在是被逼得忍無可忍，遭受到欺壓才會有抗議的大動作。他批評說，在海上作業的漁民，只要稍有違規，輕則罰3萬元，重則罰上千萬元，所遭受到的比酒駕撞死人還嚴重，漁業署簡直讓漁民無法生活。

漁業署稱這次陳抗沒有業界龍頭參與，琉球區漁會總幹事蔡寶興回應，正是因為地方漁民團體怕被秋後算帳，致接受採訪者不敢具名；「陳抗需要什麼漁業龍頭，難道小規模的家計型漁業就不該被重視？」

(中國時報)