教部開課 教同仁辨識假新聞

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統多次強調假新聞造成社會重大衝擊，現在各部會也要動起來，要加強公務員辨識「假消息」或「不實消息」的知能。教育部次長姚立德昨表示，11月8日將由傳播學者和媒體人開半天的「因應假新聞」課程，教導部內同仁辨識及因應錯、假新聞。

教育部每年初都有教育政策文宣通路採購案，今年由民視及凱絡兩家公司共以2491萬元得標，分別負責不同類型媒體的採購案，宣傳反毒、課綱及公托等議題。今年採購計畫執行接近尾聲，依合約精神，民視及凱絡公司必須提出回饋課程，才算結束。

姚立德表示，這些年來媒體變動非常大，不再只是傳統的報紙、電視、廣播，而有更多網路媒體，加上大量資訊流竄，因此有必要加強部內同仁辨識錯、假新聞的知能。

姚立德說，教育部主動要求民視找學者專家為部內同仁開設「因應假新聞」的教育訓練課程，將在11月8日上半天課，這是民視的回饋案，教育部未付任何費用，更沒有為了這個課程而另外公開招標；至於凱絡的回饋課程，則是教導部內同仁製作新聞懶人包。

11月8日「因應假新聞」課程，講師是文化大學新聞系副教授莊伯仲及民視採訪中心生活組主任蔡明哲。姚立德說，教育部只是要求民視開設辨識錯、假新聞的課程，並沒有特別要求找哪些專家學者，就是希望提供員工進修機會而已，背後沒有太複雜的想法。

(中國時報)

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