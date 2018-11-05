洗錢防制 台拚一般追蹤名單

2018年11月05日 04:10 中國時報 張語羚 、 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團一行9人今起在台展開為期10天現地評鑑，預計16日初評結果出爐。賴揆今日將出席APG第三輪相互評鑑開幕式，為近百個公私部門、700名「台灣國家隊」應試人員打氣，將力拚進入最佳等級的「一般追蹤名單」。

攸關資金通匯和投資

APG第三輪相互評鑑影響我國甚鉅，攸關台灣能否維持國際資金正常匯出入、金融機構在海外業務是否限縮、國人赴海外投資遭嚴格審查等三大衝擊，若未能獲得好成績，我國際聲譽與地位將大幅貶落。

行政院洗防辦等單位對新一輪評鑑如臨深淵，昨特地排演。這次受評機構及單位共有近百個公私部門（包含NGO），計700人接受評鑑。首日會計師由勤業眾信及資誠兩家打頭陣，銀行由兆豐和匯豐上陣。公部門有法務部、金管會、央行、經濟部、內政部等；私部門則有律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織。另民間金流有中華民國及台北市金銀珠寶二大公會受評，可兌換7種外幣的台北101外幣收兌處也名列其中，NGO由家扶基金會代表。

10家公民營行庫受評

政院洗錢防制辦公室執行祕書余麗貞表示，這次國際評鑑團包括祕書處3人及6國評鑑員共9人來台現地評鑑，重點要檢視我國洗防執行效能，評鑑團今上午10時半起於華南金控總部對受評機構及人員展開面試，但未排定實際走訪民間金融機構現勘行程。

洗錢防制法今公告施行

惟APG特別重視銀行評鑑，計有玉山銀、兆豐銀、第一銀、永豐銀、渣打銀、匯豐銀、中信銀、輸銀、農業金庫、台北富邦銀等10家公民營行庫受評；但證券僅凱基證、元大證及券商公會，壽險只有國泰及台灣人壽受評。

上周五立院趕審《洗錢防制法》及《資恐防制法》修正案三讀，總統蔡英文今將公告施行，子法同步本周上路，將指定非金融機構擴大建立內稽內控機制，盼爭取好成績。最終評鑑結果將在明年7月APG會員大會中公布。

(中國時報)