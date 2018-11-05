雙11魅力無法擋 陸股鼓漲

陸股2009年以來雙11光棍購物節平均表現

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中國時報
／台北報導

兩岸消費狂歡的「雙11光棍節」即將登場！摩根投信表示，消費買氣往往同步反映在股市，特別看好今年剁手商機，能讓跌幅近2成的陸股能「重振旗鼓」，就過去經驗，雙11光過後1個月，陸股多上漲坐收、無一例外，漲勢一路延續到年底，近9年來平均漲幅從1.16％至近5％都有，這次光棍節網路銷售額可望再改寫新高，這波消費熱潮將進一步替跌深反彈的陸股，增添上漲動能。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得表示，阿里巴巴自2009年推出雙11活動迄今，消費業績連年飆速成長、刷新紀錄，龐大消費商機吸引全球電商共襄盛舉，實體門市也想分一杯羹，儼然成了全球電商界最大的購物盛會。

應迦得指出，今年大陸電商拉長銷售戰線、促銷活動推陳出新，市場預期銷售數字將再創新高，並有助拉抬內需、消費類股。但陸美貿易戰危機未除，購物節後陸股波動仍大，建議投資人以股債平衡的策略，來穩健參與陸股上漲機會。

台股距離萬點近在咫尺，國泰證券表示，第4季為消費旺季，自大陸十一長假鳴槍起跑後，雙11、感恩節、耶誕節緊接在後，台股每年第4季表現相對強勢，惟今年多了陸美貿易戰、美國、台灣選舉以及英國脫歐等國內外因素干擾，台股在選股上的重要性拉升，建議持股分散布局，看好金融、原物料、消費類股等。

雙11除帶動網購熱潮外，單身的「寂寞商機」也衍伸出網路互動的直播模式，網紅輩出、人人都能成為直播主；Frost & Sullivan調查，明年台灣直播市場估值將從今年83億元，首度突破百億元大關，來到110億元。

(中國時報)

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