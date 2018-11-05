中華電集團婚禮 圓山浪漫登場

中華電信107年員眷集團結婚4日在台北圓山大飯店舉辦，72對新人同一時刻擁吻，現場洋溢一片浪漫氛圍。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

衝刺結婚率，中華電信「永遠走在最前面」，暌違2年再度於圓山大飯店舉辦員眷集團結婚典禮，在中華電信董事長鄭優證婚下，見證72位新郎全體單腳下跪呼喊愛情宣言，新娘們答出「我願意」，雙方交換戒指、擁吻，現場洋溢一片浪漫氛圍，場面盛大。

中華電信近9年來，舉辦過6次集團結婚典禮，相較於2年前，僅45對參與集團結婚，今年報名集團結婚人數高達72對，在這個不婚不生的風氣漸漸盛行的年代，算是頗有成效，

鄭優在致詞時強調，呼應政府「安居樂業、生生不息、均衡台灣」政策，身為台灣幸福企業的表率，因此主動要求今年一定要再次舉辦集團結婚，且現階段員工都正在適婚年紀，更是台灣中堅新生代的象徵及人生奮鬥起跑里程碑，更可見證中華電信的年輕化。

鄭優笑說，這9年來已經成功為超過408對新人打造幸福的婚禮，更見證超過500位新生兒加入中華電信這個幸福溫暖的大家庭，他身為中華電信的大家長，面對員工結婚樂見其成，未來每年都要再舉辦集團結婚。

這次72對新人中，除有男女雙方同在中華電信任職，共譜辦公室戀曲之外，也有許多由中華電信牽起紅線的奇妙緣分。本年度新人致詞代表林厚與太太陳佳倫，兩人因中華電信人資處的一封聯誼活動通知信牽起良緣，最終在中華電信員工宿舍共築愛巢。

曾是中華電信考生的楊皓丞為追求現任太太亦葭，使出ibon搭訕要LINE，戀情初期因女大男小而有所阻礙，所幸楊皓丞成功考上中華電信，在「天時、地利、人和」下，皓丞終於取得雙方家長的認同，成功娶得美嬌娘。

值得一提的是，2016年集團結婚新人代表蕭憲隆，昨日重回舊地，蕭憲隆笑說上次是兩個人來，沒想到這次多了一個「電信寶寶」共同出席，以「學長」身分跟現場新人們分享甜蜜婚姻生活的夫妻相處之道，頗有傳承用意。

為讓新人們滿載祝福而歸，中華電信也贈送每對新人「光世代家庭幸福組合」1年、賀儀、住宿券2張以及蠶絲被1床，市價超過2萬元，讓新人們可以好好享受甜蜜的新婚時光。

(中國時報)

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