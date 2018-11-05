王道銀行 摘傑出企業首獎

2018年11月05日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

王道銀行（O-Bank）榮獲2018年第15屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」、「傑出企業領導人」及「最佳產品類」等三項大獎肯定，由副總統陳建仁於頒獎典禮上公開授獎，其中，「傑出企業類」更獲得了全國首獎的殊榮，肯定王道銀行從工業銀行轉型為商業銀行，並成為全台首家原生數位銀行的營運策略和成果。

國家品牌玉山獎為中華民國國家企業競爭力發展協會所舉辦，自2004年起至今15屆，評選台灣具競爭力的傑出企業和產品，由產、官、學界專家組成評審團隊，根據企業的研發能力、品質政策與行銷管理等多方面向甄選出得獎名單，並從中評選出全國首獎。

王道銀行於2017年轉型為商銀並成為台灣首家原生數位銀行後，成功建立起嶄新的數位金融商業模式，更以其完善的企業社會責任政策，獲得美國B型實驗室（B Lab）頒發B型企業認證，成為台灣第一家獲得認證的上市公司與金融業者，故獲「傑出企業類」全國首獎，而王道銀行總經理楊錦裕更因其卓越的領導能力與經營績效榮獲「傑出企業領導人」之殊榮。

此外，王道銀行為落實普惠金融理念，率先業界推出機器人理財服務，讓一般消費者以小額資金即可享有大數據系統演算的投資理財組合，亦榮獲本屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」獎項。

王道銀行總經理楊錦裕表示：「王道銀行去年以全新的品牌與商業模式進入個人金融市場，歷經一年多的努力，逐步獲得許多消費者的認同，並榮獲海內外獎項的肯定。展望未來，王道銀行將持續透過開創性的思維，打造更符合消費者需求的金融服務，提供客戶便利、安全、有趣的金融體驗。」

(中國時報)