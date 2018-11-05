顧失智夫 癌婦重擔一肩扛

2018年11月05日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

劉女士的先生3年前被診斷出阿茲海默症，當時他只有54歲。原先擔任工程師的先生，因病無法上班，家庭頓時失經濟支柱。因先生不適應日照中心的服務，患有肺癌的劉女士除了自己必須定期追蹤，每天還得工作半天、再匆匆趕回家照顧先生，重擔一肩扛。

「我5歲就殘障，他（先生）是很善良的人，生病了依舊很心疼我。」劉女士5歲就罹患腦膜炎，如今又因肺癌，每半年就得到台大醫院追蹤一次。先生雖無法有條理地思考，但卻為辛苦養家的老婆自責流淚。為讓先生了解他自己的價值，劉女士每兩周就帶他到由年輕型失智者與家屬組成的團體「Young記憶會館」打工一次，賺零用錢同時刺激腦袋。

劉女士說，日照中心服務內容以老年人需求為主，先生待不住，只能留在家裡，但因未與外界接觸，功能日漸退化，不但記憶力減退，經常重複相同問題，連上下樓梯也需緊握扶手才能安心。提及丈夫的退化及自己的病情，劉女士流淚表示，不敢想像家庭的未來。

陳素芬的先生51歲就因腦動脈瘤破裂昏迷，搶救後撿回一命，卻患上血管性失智症，「腦袋裡有血塊，神經也泡在血水裡。」先生原是一名負責電腦管控的工程師，卻在失智後經常忘記密碼，也漸漸不會使用電腦和手機。

「他們一生病，家庭的經濟責任就落在配偶身上，政府卻沒注意到！」陳素芬8年前辭去代課老師的工作，靠著吃老本度日至今；照護路並不順遂，她曾經歷4次手術、4次住院，心血管阻塞、闌尾炎、尿道炎、退化性關節炎都找上門。

陳素芬說，家庭若痛苦，就是社會的負擔，只有家庭過得好，社會才會更好。劉女士感慨年輕型失智者被政府遺忘，家屬擠出時間、心力想為患者發聲，卻不被看見。她與陳素芬及其他家屬共同整理訴求，一張一張簽字，盼透過失智症協會將信交到縣市長候選人手中。她們期盼有個合適的日照中心，讓年輕型失智者得以送托，穩住病情；如此家屬才能繼續工作，維持完整的家。

(中國時報)