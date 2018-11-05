百貨周年慶開打 大禮包喜迎賓

2018年11月05日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

遠銀加碼SOGO周年慶五合一方案

就等這一刻！全台百貨周年慶進入重頭戲－遠東SOGO將在本周登場，遠東與國泰兩大集團之爭檯面化，今年「遠家軍」首度集結，端出滿額禮、分期禮、加碼禮、加碼來店禮及HAPPY GO點的五合一「大禮包」，將主場優勢發揮得淋漓盡致，氣走國泰世華銀行。

刷卡連3年雙位數成長

不讓國泰世華獨占SOGO發卡權，遠東動員集團力量反制，前年吹整合集團資源的「遠東快樂信用卡」，優惠更是涵蓋SOGO百貨、遠東百貨，讓國泰世華徒有發卡權之名，卻無聯名卡之實，近期更徹底被邊緣化。

以今年母親節檔期為例，SOGO的合作銀行就缺國泰世華，反而使用遠銀卡可獨家兌換耐熱玻璃盒來店禮，已有取而代之的味道在，逼得國泰世華只能自行祭出優惠、玩自己的，已有撤守SOGO戰場的跡象，連ptt網友都問「國泰世華sogo聯名卡是否快沒用了？」

隨遠東快樂信用卡發卡量挑戰百萬，甩開國泰世華SOGO聯名卡，遠銀打鐵趁熱，當然不能在周年慶消費嘉年華缺席，在遠東集團董事長徐旭東一聲令下，與遠東SOGO、遠東百貨早早布局，要以百貨周年慶最高回饋的刷卡首選之姿，鞏固主場優勢。

遠銀指出，周年慶客群收入高，在百貨公司消費對遠銀快樂信用卡而言，更有優勢，可發揮集團綜效，祭出最佳的回饋給消費者，近幾年來以複合式回饋，深耕百貨周年慶客群，也因此成為在SOGO與遠百的刷卡首選，刷卡金額連續3年以雙位數成長。

五重回饋最高可達7％

對於即將登場的遠東SOGO台北店周年慶，遠銀今年規畫五重回饋，除了消費滿額送購物抵用券、禮券，單筆滿萬元分10期加碼再回饋禮券之外，化妝品、香氛、家電3C商品等單筆滿萬元再加送抵用券，指定日期刷卡單筆滿千又可當場兌換「SNOOPY歡聚品味餐瓷組」，回饋率最高可達7％。

遠百方面，遠銀也端出四重回饋，除了6期分期零利率，更有低門檻的刷卡滿額回饋，含HAPPY GO贈點之回饋率最高達6％以上；加上全館滿5,000元送500元，化妝品滿2,000元送200元等，回饋率上看17％，數位、3C商品滿萬分6期送600元，凸顯其超值誘因。

(中國時報)