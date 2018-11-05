維修優勢難取代 國產車谷底翻揚

2018年11月05日 04:10 中國時報 本文由李振成口述，黃琮淵整理

許多第一線業代問我，國產車的谷底過了沒？我的答案是肯定的。過去好一段時間，進口車攻城掠地，讓國產車飽受壓力，但隨著車主在進入維修保養階段後，會逐漸感受國產車與進口車保有成本的差異，將陸續回流。

這一段時間以來，進口車在車市的市占率大幅提高，身為國產車業者，壓力比誰都大，形勢比人強，除了調整策略，把國產車銷售下滑的營業利益衝擊降到最低，也持續思索，要端出怎樣的產品「絕地大反攻」。

國產車市占率下滑，與沒有新車跟進口車拚有關。不可諱言，當今市場主流是休旅車，國產化曠日廢時，已多時不見全新休旅車款，由於欠缺主流產品車款，競爭力自然下滑，還得引進進口休旅車款弭補產品線的不足，自然讓國產車處境雪上加霜。

隨著國產新車陸續上市，我認為過往的客層會回流。原因在於，進口車近年雖然售價低，但在維修的支出仍舊偏高，對原本從國產車主晉級購買進口車的消費者，車不好養的壓力，會在購車後陸續浮現，國產車若能壓低維修費用，就是最大的誘因。

除此之外，這幾年在國產車廠強化安全性的努力下，逐漸扭轉「進口車較安全」的刻板印象，如日產新車搭載NISSAN全方位智行科技，VDC車身動態穩定系統、TCS循跡防滑系統、HSA斜坡起步防滑系統，配備相當完整。

有個變動關鍵是油耗，過去多是把15km/L當過分水嶺，超過這個數據就算省油，新的造車技術藉由小排氣量自然進氣引擎，如Kicks測試出來的平均油耗17.3km/L，表現相當不錯，在高油價時代將是一大賣點。

台灣車市規模本就有限，加上導入國產化少說1、2年，在與進口車競爭時屈於劣勢。但若能夠端出符合需求的產品、提供給消費者的選擇也夠多，過往出走的車主仍會回頭，國產車還是有其可取之處，不需妄自菲薄。

(中國時報)